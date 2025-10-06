«Ситуация с бензином в городе очень сложная». В Нижнем Тагиле резко выросли цены на топливо

В Нижнем Тагиле с начала октября резко выросли цены на бензин на частных автозаправках. Рост составил в среднем 5–6 рублей за литр. И если до этого скачка цены у независимых АЗС были ниже, чем на заправках крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), к числу которых относятся «Лукойл» и «Газпромнефть», то сейчас заметно их превосходят.

«Ситуация с бензином в Нижнем Тагиле с 1 октября очень сложная. Основной оптовик в городе — “Газпромнефть” все поставки прекратил. Цена на бирже достигла 95 тысяч рублей за тонну. Мы сейчас покупаем в Сургуте на заводе по такой же цене. Что успеваем, покупаем, пока дают», — говорят в городской сети заправок «Уралконтрактнефть» (УКН).

Там отметили также, что на заправках «Газпромнефти» и других ВИНКов, у которых есть свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), такого роста цен не наблюдается, поскольку они сами обеспечивают свои АЗС топливом и не покупают его на бирже. На заправках УКН литр АИ-95 сейчас стоит 72 рубля 50 копеек. АИ-92 ГОСТ — 67 рублей 50 копеек, АИ-92 Евро — 69 рублей 50 копеек, дизельное топливо — 75 рублей.

«Когда цены растут, это никому не нравится, а что мы можем с этим поделать. Идёт СВО, итак всем тяжело, поэтому зачем нам простым смертным бузить, тем недовольны, да тем недовольны. Я считаю, что не надо этого делать», — рассказал журналисту АН «Между строк» предприниматель Валерий Черных на заправке «Уралконтрактнефть» на улице Красногвардейской.

Заправщик на этой же АЗС посоветовал нам запасаться бензином.

«У нас вот сейчас заканчивается 95-й бензин, а 92-й уже закончился, а когда привезут — неизвестно. Так что запасайтесь бензиком», — сказал наш собеседник.

На заправке «Премиум» на улице Алтайской цены тоже выросли.

«Руководство говорит, что сейчас в стране работают только три завода, поэтому бензина не хватает. На некоторых заправках его уже нет. Но мы пока ограничений по отпуску топлива не вводим», — рассказала АН «Между строк» кассир заправки.

На АЗС «Уралконтрактнефти» на улице Садовой остался только АИ-95. По словам кассира, его хватит на пару дней, а когда привезут следующую партию, неизвестно. Несмотря на резкий рост цен, водители продолжают заправляться.

На заправке сети TAMIC на улице Зеленстроевской тоже сильно выросли цены. Литр АИ-95 сейчас стоит 67 рублей 49 копеек. Ещё неделю назад он стоил почти на 6 рублей дешевле. Литр АИ-92 стоит 63 рубля 79 копеек, рост составил около 5 рублей. Дизельное топливо стоит 72 рубля 29 копеек за литр. На АЗС по распоряжению руководства ввели ограничения на отпуск топлива с 3 октября. Бензин продают в объёме не более 30 литров на одну автомашину, дизель — не более 70 литров.

На заправках ВИНКов такого сильного роста цен пока не наблюдается. Лучше всех обстоят дела на АЗС «Башнефти» — 62 рубля 45 копеек за литр АИ-95 и 58 рублей 50 копеек — за АИ-92. На «Лукойле» литр АИ-95 стоит 64 рубля 78 копеек, АИ-92 — 59 рублей 59 копеек. На «Газпромнефти» — АИ-95 — 64 рубля 6 копеек за литр, АИ-92 — 58 рублей 39 копеек.

Напомним, Российский топливный союз (РТС) направил письмо вице премьеру правительства РФ Александру Новаку, в котором говорится, что есть угроза закрытия частных АЗС из-за нерентабельности.

В письме говорится, что рентабельность автозаправок по бензину в настоящее время отрицательная, ряд независимых АЗС уже закрывается.

В РТС называют ряд причин сложившейся ситуации. Во-первых, из-за снижения производства топлива и сокращения биржевых продаж бензинов выросли оптовые цены, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные.

«С учётом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — сказано в письме.

Во-вторых, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина.

«Объём отгрузки купленного товара существенно ниже заключённых сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5–2 месяцев. Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объёме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями», — отмечают в РТС.

По данным организации, в некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность розничного ритейла в сочетании с отсутствием товара привела к закрытию отдельных частных сетей АЗС.

«Если ситуация не изменится, то это грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности», — предупредили в РТС.