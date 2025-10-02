В России могут закрыться многие частные АЗС из-за нерентабельности

Российский топливный союз (РТС) направил письмо вице премьеру Правительства РФ Александру Новаку, в котором говорится, что есть угроза закрытия частных АЗС из-за нерентабельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В письме говорится, что рентабельность автозаправок по бензину в настоящее время отрицательная, ряд независимых АЗС уже закрывается.

В РТС называют ряд причин сложившейся ситуации. Во-первых, из-за снижения производства топлива и сокращения биржевых продаж бензинов выросли оптовые цены, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные.

«С учётом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — сказано в письме.

Во-вторых, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина.

«Объём отгрузки купленного товара существенно ниже заключённых сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5–2 месяцев. Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объёме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями», — отмечают в РТС.

По данным организации, в некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность розничного ритейла в сочетании с отсутствием товара привела к закрытию отдельных частных сетей АЗС.

«Если ситуация не изменится, то это грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности», — предупредили в РТС.

Напомним, оптовая цена на бензин в европейской части России достигла исторического максимума 13 августа. Впервые стоимость тонны АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составила 80,51 тысячи рублей за тонну, АИ-92 — 70,484 тысячи рублей за тонну.