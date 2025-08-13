В России оптовая цена на бензин достигла исторического максимума

Оптовая цена на бензин в европейской части России достигла исторического максимума. Впервые стоимость тонны АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составила 80,51 тысячи рублей за тонну, АИ-92 — 70,484 тысячи рублей за тонну, следует из данных торговой площадки.

Оптовая стоимость бензина АИ-95 на (СПбМТСБ) уже обновляла исторический максимум 4 августа, превысив отметку в 77 тысяч рублей за тонну. Участники рынка связывают рост цен с высоким спросом и снижением производства из-за аварий на НПЗ. На увеличение стоимости топлива не повлиял введённый правительством РФ с 28 июля полный запрет на экспорт бензина.

Рост цен на бензин сопровождается и подорожанием продуктов. Напомним, что в середине июля средняя оптовая цена на мясо курицы достигла 185 рублей за кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня. Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), используемого в колбасных изделиях.

К началу июля в РФ выросли оптовые цены на свинину на 12–30% в зависимости от части туши. К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за 1 кг, что больше на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 рублей за 1 кг.