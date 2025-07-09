В России выросли оптовые цены на свинину на 12–30%

В России к началу июля выросли оптовые цены на свинину на 12–30% в зависимости от части туши, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за 1 кг, что больше на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 рублей за 1 кг.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост цен вызван повышением спроса на свинину со стороны перерабатывающих предприятий, которым необходимо сырьё для производства, в частности, колбасных изделий. Другой фактор, повлиявший на подорожание этого продукта, — рост себестоимости у свиноводов.

Также подорожание свинины в опте связано в том числе с небольшим снижением поголовья. По данным Росстата, по итогам 2024 года поголовье в России насчитывало 27,8 млн свиней, что на 1,6% ниже показателей 2023 года.

Напомним, ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверила компанию «Барилла Рус» в связи с подорожанием макарон Barilla.