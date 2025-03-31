ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны Barilla

Федеральная антимонопольная служба проверит компанию «Барилла Рус» в связи с подорожанием макарон Barilla.

«В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен “Барилла Рус” на выпускаемую продукцию, ведомство запросило у организации данные об объёмах производства, реализации и ввоза товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года. По результатам анализа информации о финансово-экономических показателях деятельности компании, при наличии оснований, служба примет меры антимонопольного реагирования», — сообщили в ведомстве.

В ассортименте компании «Барилла Рус» (российской «дочки» Barilla) 20% импортной продукции. По мнению экспертов, к росту цен приводит повышение таможенных пошлин с февраля этого года на товары из недружественных стран. Сегодня Barilla занимает 10% российского рынка.