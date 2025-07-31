В России выросли оптовые цены на мясо курицы на 18%

В России в середине июля средняя оптовая цена на мясо курицы достигла 185 рублей за кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня, сообщает «Коммерсантъ».

Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), используемого в колбасных изделиях.

Аналитики связывают подорожание с тем, что после роста оптовых цен на свинину, потребители переключились на курицу, что привело к заметному увеличению спроса. Кроме того, на цены повлияло и увеличение объёмов экспорта на 22% и рост затрат в агропромышленном комплексе на 5,2%.

Напомним, к началу июля в РФ выросли оптовые цены на свинину на 12–30% в зависимости от части туши. К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за 1 кг, что больше на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 рублей за 1 кг.