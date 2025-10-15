В Нижнем Тагиле пенсионерку сбили у трамвайной остановки на проспекте Ленина

Накануне, 14 октября, около 14:00 у дома № 23 на проспекте Ленина произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 52-летний водитель автомобиля Changan, двигавшийся по проспекту Ленина со стороны улицы Огаркова, сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть, направляясь к трамваю. В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Демидовскую городскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что на момент аварии водитель был трезв, находился в автомобиле один и был пристёгнут ремнём безопасности. Его стаж вождения составляет 32 года, за 2025 год он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как пояснил мужчина, он проезжал мимо остановки во время движения трамвая, когда женщина вышла на проезжую часть. Он попытался затормозить, но не смог избежать наезда.

В отношении водителя был составлен протокол по ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Основная причина ДТП будет установлена позднее в ходе дознания, по результатам которого будет принято процессуальное решение.