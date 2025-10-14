В Нижнем Тагиле будут судить предпринимателя, который, защищаясь, убил своего бизнес-партнёра

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается резонансное дело о гибели местного предпринимателя.

По данным следствия, бизнесмен Владислав Б., защищаясь от нападения партнёра по бизнесу, превысил пределы необходимой самообороны и убил его. Трагедия произошла в июле этого года в одном из городских магазинов. Конфликт между партнёрами, которые долгие годы делили общее помещение и доходы, обострился до такой степени, что утром в торговом зале произошла драка. Один из участников конфликта, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал угрожать своему коллеге. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и в ходе потасовки пьяный мужчина получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Следствие установило, что обвиняемый начал обороняться уже после того, как непосредственная угроза его жизни и здоровью миновала. Ему вменили убийство при превышении пределов необходимой обороны. Теперь суду предстоит определить, была ли нарушена грань между правом на самооборону и преступлением.