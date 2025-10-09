«Уралвагонзавод» собирается переходить на четырёхдневку?

В тагильских СМИ и пабликах распространяется информация, что якобы часть производства «Уралвагонзавода» переводится на четырёхдневную рабочую неделю с 15 декабря.

«В связи с изменением организационных и технологических условий труда, а также с целью предотвращения массового сокращения работников и сохранения высококвалифицированных специалистов и рабочих», — говорится в приказе.

В документе уточняется, что режим неполной 4-дневной рабочей недели не касается работников механосборочного производства, работников цехов 360, 590, 630, 635, руководителей структурных подразделений, работников, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа, а также сотрудников, обеспечивающих безопасность и сохранность материальных ценностей в непрерывном графике работы.

«Режим неполной 4-дневной рабочей недели устанавливается до отмены настоящего приказа, но на срок не более шести месяцев с начала её введения», — уточняется в приказе.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» от комментариев воздержались, попросив направить официальный запрос.