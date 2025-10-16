В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте открыли новый сквер после благоустройства

Накануне в Нижнем Тагиле на Вагонке после благоустройства открыли обновлённый сквер на Ленинградском проспекте напротив площади Славы в районе домов № 30б, № 32 и № 36.

На праздничное мероприятие пришли десятки жителей микрорайона, представители мэрии и организаций, выполнявших работы.

«Хочу поздравить жителей микрорайона с открытием этого замечательного сквера, который, по сути, был создан заново, потому что до благоустройства эта территория была почти в заброшенном состоянии. Сейчас здесь создано современное, красивое, удобное и безопасное пространство для досуга и отдыха», — сказал глава города Владислав Пинаев.

Территория площадью 11 тысяч кв. метров была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств областного и федерального бюджетов. Объект стал победителем рейтингового голосования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За него проголосовали более 32 тысяч тагильчан.

«Мы рады, что у нас рядом с домом появился такой красивый, современный сквер. Здесь созданы все условия для отдыха детей и взрослых — есть тротуары, вымощенные плиткой, оборудованы детские и спортивные площадки, установлены фонари, скамейки, качели и много чего ещё. Двор сразу преобразился, заиграл новыми красками», — рассказала АН «Между строк» жительница дома № 32 по Ленинградскому проспекту Алина.

Проект благоустройства сквера разработали специалисты института «Тагилтрансмашпроект», входящего в состав корпорации «Уралвагонзавод». Генподрядчик — ООО «УБТ-Сервис». Работы на объекте начались 1 апреля 2025 года. Стоимость работ составила 96 млн рублей.