Нижний Тагил вошёл в топ-60 городов по уровню заработной платы. Что о своих доходах думают сами тагильчане? (ВИДЕООПРОС)

Заработные платы тагильчан выросли почти на 21% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему Нижний Тагил занял 57-е место в рейтинге городов России по уровню заработных плат, составленном РИА Новости.

По информации государственного информагентства, среднестатистический тагильчанин получает около 78 тысяч рублей. Редакция АН «Между строк» решила выяснить у жителей города, насколько их заработная плата соответствует статистическим данным и личным ожиданиям, а также какой, по их мнению, должна быть заработная плата для комфортного проживания в Нижнем Тагиле.