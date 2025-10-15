В ГУФСИН прокомментировали слухи о закрытии ИК-5 в Нижнем Тагиле

Недавно в социальных сетях и профильных пабликах стали появляться сообщения об этапировании заключённых из исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле с последующим её закрытием. Однако в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали АН «Между строк», что информация о закрытии не соответствует действительности.

Как оказалось, сейчас в ИК-5 проводятся мероприятия по перепрофилированию исправительной колонии строгого режима для впервые осуждённых в исправительную колонию строгого режима для тех, кто ранее уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Осуждённых, содержавшихся в колонии ранее, направят в другие исправительные учреждения региона с аналогичным режимом и категорией отбывающих наказание лиц. Также, в ведомстве уточнили, что перепрофилирование не подразумевает сокращения штата сотрудников колонии.