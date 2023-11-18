Уральская — главная культурная улица Нижнего Тагила XIX века

Улица Уральская является не только одной из старейших в Нижнем Тагиле, но и одной из самых протяжённых. Точнее, она была таковой до тех пор, пока в советское время не была разделена на части согласно генеральному плану застройки и реконструкции города.

Формировалась улица в XVIII–XIX веках как продолжение Невьянского тракта, соединяющего Нижнетагильский завод с Невьянским. Тракт был главной транспортной артерией демидовского хозяйства на Урале. Начиналась Уральская от заводской заставы, небольшой крепости с гарнизоном, состоящим из наёмных казаков, где-то в районе Матильдова предместья, и тянулась вдоль берега пруда до самого заводоуправления, откуда рукой было подать и до самого завода.

Называлась она в ту пору Невьянской (по названию тракта), а позднее — Старозаводской и была одной из самых благоустроенных улиц Нижнетагильского заводского посёлка: её проезжая часть была вымощена поначалу лиственничными плахами, затем шлаком из заводских домен, а позднее и брусчаткой. По ней обозы, груженные сортовым железом, отправлялись к потребителям западно-сибирской части Российской империи или на ярмарки в большие города «по ту строну Камня».

Первые упоминания об этой улице встречаются в записках известного путешественника П. П. Палласа в 1770 году. А своё значение улица сохраняла вплоть до пуска Уральской горнозаводской железной дороги: как только по маршруту Пермь — Камасино — Нижнетагильский — Екатеринбург начали ходить грузовые составы, медленные и маловместительные обозы на конной тяге стали неактуальными.

Доподлинно неизвестна хронология переименований Невьянского тракта в Старозаводской, а затем и в улицу Заводскую. Не совсем понятны и мотивы дальнейших трансформаций улицы, которую в советское время разделили на Уральскую, Уральскую-Набережную и Заводскую. Последняя «смена фамилии» одной из частей бывшей Старозаводской произошла 21 декабря 1972 года. Тогда улице Уральской-Набережной присвоили имя полковника милиции Горошникова, погибшего при выполнении служебного долга.

Мы начнём с той части Старозаводского тракта, которая известна сейчас как улица Уральская.

Начинается она от зданий Верхнего и Нижнего провиантских складов, знакомых тагильчанам как Музей природы и фондохранилище Нижнетагильского краеведческого музея. Оба строения входят в состав так называемого «тагильского кремля», и более детальное знакомство с ними мы оставим на другой раз. А достопримечательностей на улице Уральской и без того достаточно.



Начало улицы Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора)



Здесь тагильский обыватель из числа заводских мастеровых и служащих начал селиться ещё в конце XVIII века. А столетие спустя здесь появились здания учебных заведений, купеческий клуб, гордо именуемый «Купеческим собранием», и так называемый «земский дом», где находились различные службы Верхотурской уездной земской управы. И если улица Александровская (ныне проспект Ленина) по праву считалась главной торговой улицей Нижнетагильского завода, то Старозаводская могла претендовать на звание главной культурной улицы. Некоторые исследователи считают, что начало преображению улицы положил «господский сад», разбитый на набережной пруда по распоряжению Николая Никитича Демидова на том месте, где его отец Никита Акинфиевич пытался выращивать саженцы кустарников и плодовых деревьев, которые присылали ему старшие братья из Москвы, Петербурга и Соли Камской (ныне Соликамск). Однако интерес к садоводству у Николая Никитича вскоре пропал, но сад заботами управляющих из года в год прирастал новыми грядками и оранжереями, пока не превратился в парк с тенистыми аллеями, цветочными клумбами и беседками.

Свой нынешний облик улица начала обретать уже после отмены крепостного права, в период между 1870 и 1905 годами. Чётная сторона начинается с дома № 2 — ныне трёхэтажного, а прежде имевшего два этажа большого каменного строения, в котором до революции 1917 года располагались Нижнетагильское городское училище и Нижнетагильское горнозаводское училище.



Дом № 2 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора)



Здание, где располагались эти два учебные заведения, было построено Верхотурским земством на земле, фактически принадлежавшей Демидовым, и в основном на деньги Демидовых. Такой сложный симбиоз объяснялся тем, что оба училища готовили квалифицированных специалистов для демидовских заводов, которые после отмены крепостного права стали испытывать кадровые трудности. Заводчики не пожалели ни земли, купленной много лет назад, ни денег для подготовки будущего персонала. Появление этого здания в конце XIX столетия, казалось бы, сняло вопросы, связанные с размещением сразу двух учебных заведений. Однако уже очень скоро стало понятно, что оба училища должны иметь собственные, более просторные помещения. Во многом это было связано с тем, что Нижнетагильскому горнозаводскому училищу было разрешено готовить специалистов для других регионов Российской империи.



Вид на Старозаводскую улицу с колокольни Входо-Иерусалимского собора (фото неизв. автора, 1911 - 1916 гг. / общественное достояние)



На снимке, сделанном с колокольни Входо-Иерусалимского собора, как на ладони видны все строения, что находились на улице в начале XX века. Рядом со зданием, находящимся ныне по адресу улица Уральская, 2, в 1902–1905 годах были построены ещё два. Одно из них (нынешний адрес — Уральская, 4) должно было стать общежитием Горнозаводского училища, другое (Уральская, 4/1) изначально планировалось под квартиры для преподавателей. Но так как у Реального училища долгое время не было своего помещения, его временно разместили в красивом кирпичном здании, известном в наши дни как филиал Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Оба здания строились на пожертвования обывателей, купечества и заводской администрации, причём большую часть суммы внёс главный управляющий заводами Анатолий Октавович Жонес-де-Спонвиль.



Закладка дома для преподавателей и служащих Горнозаводского училища (фото неизв. автора / общественное достояние)



Одно время тагильские краеведы и музейщики долго и упорно пытались доказать, что Анатолий Октавович был незаконнорожденным сыном одного из Демидовых. Сначала они подозревали в этом грехе Николая Никитича, потом Павла и Анатолия Николаевичей, но каких-либо весомых доказательств своим фантазиям найти не смогли. Анатолий Жонес-де-Спонвилль прослужил у Демидовых более полувека. Вопреки ходившим в советский период домыслам и слухам, он был не столько администратором, сколько грамотным инженером-металлургом. К его мнению прислушивались как мастеровые, так и сами заводчики, его уважали и приказчики, и простые рабочие.



А. О. Жонес-де-Спонвиль (четвёртый слева) (фото неизв. автора / общественное достояние)



Оба здания содержались под патронатом попечительского совета, в состав которого вошли чиновники от земства, купечество и представители заводской администрации. Здания училищ довольно хорошо сохранились до наших дней и привлекают внимание горожан и гостей города. Иногородние чаще всего обращают внимание на дом № 4. Иностранные гости города, как правило, задают вопрос, какому из Демидовых принадлежали эти хоромы, а получив ответ, замирают в изумлении.



Дом № 4 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора)





Дом № 4 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора)



Если пойти по нечётной стороне улицы, то наверняка наше внимание привлекут остатки так называемого «Аксёновского подворья» — комплекса зданий, построенных известным уральским купцом-старообрядцем Павлом Аксёновым.



Здания «Аксёновского подворья» (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)





Здания «Аксёновского подворья» (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Верхотурец Павел Тарасович Аксёнов происходил из государевых крестьян и стал заниматься коммерцией ещё до отмены крепостного права. В Нижнетагильском посёлке он развернул свою деятельность в 1880-м, а вскоре передал торговые филиалы в Тагиле сыну Павлу. Управлять отлаженными торговыми делами Павлу Павловичу было скучно, и он занялся строительством доходных домов, а позднее и скупкой недвижимости.

Но прославился Павел Аксёнов не только коммерцией. Внутри «Аксёновского подворья» был построен и функционировал старообрядческий молельный дом. Несмотря на то, что староверы в России в те времена подвергались серьёзным гонениям, купец нашёл в законодательстве лазейку, позволившую ему построить молельный дом «для личных нужд». Власти, давшие Аксёнову разрешение, конечно, понимали, что «моленная» будет использоваться всеми членами старообрядческой общины, но заслуги Павла Павловича перед обществом, его благотворительная деятельность были настолько значимы для заводского посёлка, что на это просто закрывали глаза. В советский период молельный дом нещадно эксплуатировали, совершенно не заботясь о его состоянии. Ни в один реестр памятников истории и архитектуры строение не было включено. Последние 30–40 лет оно использовалось в качестве склада и теплоузла и в 2015 году частично обрушилось.

С именем купца Аксёнова связаны ещё два здания на улице Уральской. Одно из них — известный практически каждому тагильчанину музей изобразительных искусств, который был открыт 30 сентября 1944 года. До музея на этом месте находился Пролетарский клуб, который, в свою очередь, появился на месте Купеческого клуба, построенного Павлом Аксёновым.



Нижнетагильский музей изобразительных искусств (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Поднимаясь дальше вверх по Уральской, нельзя не обратить внимания на два строения по чётной стороне, которые отличаются друг от друга и архитектурой, и состоянием. Дом № 6 был построен купцом Яковом Всехвальным. Торговал Яков Михайлович галантереей, сумками и портфелями, а также товарами для охоты. После революции дом, как и недвижимость других купцов, был реквизирован и использовался разными учреждениями. В 1982 году дом пережил капитальный ремонт и был передан под Дом редкой книги. Сейчас в здании находится краеведческая библиотека.



Дом № 6 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



А вот дому № 8, стоящему рядом, повезло куда меньше. Построен он был в середине XIX века одним из приказчиков Нижнетагильских заводов, а в 1880-м куплен купцом Аксёновым. Вскоре Павел Павлович уступил здание Верхотурскому земству. Здесь в конце XIX — начале ХХ века располагались различные земские службы, суд, тюрьма и рекрутский сборный пункт.



Дом № 6 на ул. Уральской (фото неизв. автора, 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/h/q/2/hq2e4aokf8ysxc0kv6.jpg)





Дом № 6 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



После революции и упразднения институтов земства здание пошло по рукам. В начале 1920-х помещения занимали различные мелкие учреждения. В 1926 году дом отдали под педагогическое училище, на базе которого в 1939 году было создано первое в городе высшее учебное заведение — Учительский институт. Долгое время в доме находилась больница и кожно-венерологический диспансер. В 1979-м здание опустело. Поначалу его собирались капитально отремонтировать и отдать под юношескую библиотеку. Ремонт начали, но планы в отношении использования дома постоянно менялись. Несколько раз проблема поднималась на страницах городской газеты. В перестроечный период о здании и вовсе забыли, и долгие годы бывший «земский дом» стоял бесхозным, разрушаясь. Дальнейшая его судьба до сих пор не определена.

Сразу за развалинами дома № 8 — бывший центральный вход в парк имени Бондина, о котором мы не так давно рассказывали.



Вход в ПКиО им. Бондина (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Оставшиеся два дома на чётной стороне Уральской были построены в конце XIX столетия.

Первый — двухэтажный особняк (Уральская, 16) — принадлежал крупному подрядчику и оптовику Янину, впрочем не оставившему в истории города заметного следа. Сейчас в здании находятся службы ПКиО им. Бондина.



Дом № 16 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)





Дом № 16 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)





Дом № 16 на ул. Уральской (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Следующий дом из красного кирпича с необычным фасадом был построен в 1914 году на деньги кузнеца и крупного кустаря Абрама Григорьевича Орлова по проекту, созданному его старшим сыном Виктором. Строил дом довольно известный тагильский подрядчик Григорий Клушин.



Дом А. Г. Орлова (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)





Дом А. Г. Орлова (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)





Дом А. Г. Орлова (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Сейчас строение также находится в ведении администрации парка им. Бондина.

Последняя достопримечательность улицы Уральской — Вшивая горка, возвышенность, вся обсыпанная «вошками» — мелкими камешками, непригодными ни для строительства, ни для мощения дорог.



Вшивая горка (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Когда-то давным-давно у подножья Вшивой горки находился погост с кладбищенской часовней. В 1990-е годы факт существования часовни стал поводом для создания общественного движения за постройку на Вшивой горке церкви. Идея несколько лет обсуждалась в краеведческой среде, на страницах городской прессы и в обществе. На горке даже установили крест. В конце концов от идеи строительства храма отказались.

Здесь, у Вшивой горки, и заканчивается нынешняя улица Уральская.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»