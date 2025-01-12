Город и его люди. Семён Гутсон.

В ноябре 1927 года под руководством немецкого коммуниста Отто Больсона в Нижнем Тагиле начинают создаваться сразу две радиотрансляционные станции: одна при клубе «Металлист», другая — при Окрпрофбюро. Обе станции получали радиосигнал из Москвы и транслировали его в цехи металлургического завода. В марте 1928 года были проведены трансляционные линии на Выю, Лебяжку и Гальянку. А 13 апреля 1928 года в 19:00 началась передача первого выпуска местной радиогазеты. Поначалу радиогазета выходила раз в неделю, затем два раза. На большее у заведующего радиоузлом просто не хватало времени. В 1933 году Отто Больсон покидает Нижний Тагил. Его, как специалиста радиовещания, пригласили на работу в Горнометаллургический трест Урала. На пост заведующего городского радиоузла был назначен Семён Ефимович Гутсон.

С. Е. Гутсон (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/people/images/526.jpg)

Семён Гутсон родился 1 декабря 1909 года в городе Орша в Белоруссии. Окончив школу, он работал на стройке и вступил в комсомол. В 1929 году, в поисках заработка, приехал на Урал и устроился на Свердловскую железную дорогу. Там он впервые начал писать заметки в стенгазету, а затем был направлен на работу в местную газету «Голос пайщика». Вскоре на его статьи обратил внимание редактор газеты «Уральский рабочий», и Семёна Гутсона пригласили в штат корреспондентом. Во время службы в рядах Красной Армии он продолжал писать заметки для дивизионной газеты и не раз признавался лучшим военкором Приволжского военного округа.

После демобилизации в 1934 году Семён Ефимович оказался в Нижнем Тагиле, где поступил на работу в редакцию газеты «Тагильский рабочий». Его включили в состав выездной редакции, по инициативе которой началось благоустройство одной из самых грязных улиц — Извездной. Семён Гутсон сумел организовать жителей улицы так, что каждый обихаживал участок улицы напротив своего дома. По его инициативе на улице появился хлебный ларёк, радиофицированный сквер с цветниками и волейбольной площадкой и электрическое освещение. По инициативе выездной редакции улица Извездная была переименована в улицу Челюскинцев.

Вскоре после этого Семёну Ефимовичу предложили должность заведующего городским радио. За первый полгода работы на новой должности Семён Гутсон смог организовать работу редакции и студии так что специализированный журнал «Кадры советского радиовещания» посвятил ему большую статью. Для сотрудников редакции местного радиовещания Гутсон добился выделения квартир в том же доме, где находилась редакция и студия. Это позволило редакции работать ещё эффективнее: увеличить количество выпусков местных новостей до семи в неделю, запустить в эфир ещё два выпуска радиогазеты — комсомольско-молодёжной и сельской тематики. После чего Семёна Ефимовича назначают заведующим городским радиокомитетом при горисполкоме, и он начинает заниматься ещё и техническими вопросами развития местного радиовещания.

С. Е. Гутсон (второй слева) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/people/images/523.jpg)

К 1940 году в Нижнем Тагиле действовало уже 12 радиоузлов (из них 4 в школах); работало более 10 000 радиоточек. Ежедневно в городе работали две радиостанции: городское радио и радио «Уралвагонзавода». В этот период у слушателей проявляется интерес к общественно-политическим программам. Большой популярностью у тагильчан стали пользоваться выступления рабочих, передовиков производства. Кроме трансляции собственных радиопрограмм и ретрансляции передач Всесоюзного радио по проводам, в городе так же осуществлялся приём и ретрансляция в эфир трёх радиостанций: 1-й программы Всесоюзного радио, радио имени Коминтерна, а также «Радио Урала» из Свердловска. Тагильское радио неоднократно признавалось лучшим в области с вручением редакции переходящего вымпела областного комитета радиовещания.

Семён Ефимович дружил с тагильским писателем Алексеем Петровичем Бондиным. Они часто встречались, играли в шахматы, обсуждали литературное творчество Бондина и других писателей Урала, мечтали выпускать в эфир радиопостановки по их произведениям. После смерти Бондина в 1939 году тема радиопостановок сошла на нет.

В июне 1941 года работа тагильской студии радиовещания была приостановлена. Решением ГКО (Государственного комитета обороны) рядовым гражданам было запрещено пользоваться как радиоприёмниками, так и радиотрансляционными точками. Редакцию радиостудии передали в распоряжение газеты «Тагильский рабочий». Вскоре после этого Гутсон ушёл добровольцем на фронт. Его жена Екатерина Михайловна осталась одна с детьми на руках. Семья жила на мизерное пособие в 150 рублей и денежное довольствие (350 рублей), которое присылал Семён Ефимович. Хорошим подспорьем был маленький огород, разбитый рядом с домом, и вещи, которые шила на дому Екатерина Михайловна.

С. Е. Гутсон (второй слева) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/images/883.jpg)

Командир стрелкового взвода лейтенант Семён Ефимович Гутсон погиб 10 октября 1944 года в Польше. После окончания войны его семья уехала из Нижнего Тагила.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам: альманаха «Тагильский краевед», газеты «Тагильский рабочий» и tagil-press.ru