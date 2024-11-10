«Певец Урала» Дмитрий Мамин-Сибиряк

6 ноября исполнилось 172 года со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Наверное, нет такого тагильчанина, который не знал бы об уральском писателе Дмитрии Наркисовиче Мамине, более известном под фамилией Мамин-Сибиряк. Начиная с конца 1920-х годов и вплоть до середины 1960-х писатель вообще считался тагильчанином, причём официально. Аргументы на то время были железные: Мамин-Сибиряк жил в Нижнем Тагиле, дружил со многими известными тагильчанами, выводил исторических персонажей Тагила в своих произведениях. С 1925 года о его творчестве читают лекции, его рассказы и сказки входят в школьную программу сразу двух предметов (русская литература и изучение родного края), студенты пишут рефераты и курсовые работы о творчестве Дмитрия Наркисовича. В мае 1931-го именем писателя была названа одна из старейших улиц Нижнего Тагила — Большерудянская, ещё через год на доме, где жил Мамин-Сибиряк, появилась мемориальная доска. Впрочем, своим Мамина-Сибиряка считают и жители Висима, и жители Верхней Салды, и жители Екатеринбурга — везде, где Дмитрий Наркисович оставил свой след во время уральского периода своей жизни.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (фото 1872 г. / общественное достояние)

«Певец Урала» Дмитрий Наркисович Мамин родился 6 ноября 1852 года в Висимо-Шайтанском заводском посёлке Верхотурского уезда Пермской губернии в семье священника. Жили очень скромно, в семье, кроме Дмитрия, было ещё трое детей, а жалование отца было немногим больше дохода заводского рабочего. С 1860 по 1864 год будущий писатель учился в Висимской начальной школе для детей рабочих, а когда мальчику исполнилось 12 лет, отец отвёз его и старшего брата Николая в Екатеринбург и отдал их в духовное училище. Правда, учиться там Дмитрию пришлось недолго: он был вынужден оставить училище по состоянию здоровья и получал образование дома. В 1868 году будущий писатель поступает в Пермскую духовную семинарию и навсегда покидает родной дом. Весной 1871 года Дмитрий Мамин перебирается в Санкт-Петербург, где поступает в медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение. Здесь он проучился четыре года, зарабатывая на жизнь частными уроками и написанием небольших заметок об Урале для некоторых петербургских газет и журналов. Один из издателей посоветовал Дмитрию бросить медицинскую академию и перевестись на юридический факультет, а по окончании учёбы начать практику юриста. Дмитрий последовал совету и проучился на юрфаке два года, пока не заболел туберкулёзом. Весной 1877 года несостоявшийся ветеринар и юрист выехал из Санкт-Петербурга на Урал к отцу, который в те годы служил в церкви при Нижне-Салдинском заводе.

По протекции управляющего заводом Константина Павловича Поленова, который водил дружбу с отцом будущего писателя Наркисом Матвеевичем, Дмитрий попадает в дом управляющего Верхне-Салдинским заводом инженера Николая Ивановича Алексеева в качестве домашнего учителя его сыновей. Управляющему понравился молодой учитель — учтивый, образованный, интересный собеседник, а дети стали показывать прекрасные результаты в учёбе. Николай Иванович и сам полюбил слушать Дмитрия, когда тот начинал рассказывать истории о культурной жизни Петербурга. Но ещё внимательнее слушала бывшего студента жена управляющего Мария Якимовна.

Мария Якимовна Алексеева была дочерью бывшего управителя Нижнесалдинского завода Якима Колногорова — одного из тех, кто разрабатывал и внедрял на демидовских заводах производство бессемеровской стали.

Яким Семёнович Колногоров (фото Терехова, 1880-е гг. / общественное достояние)

(из архивов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»)

Яким Семёнович Колногоров родился в 1812 году в семье крепостных рабочих Выйского завода. В возрасте 12 лет он был взят рассыльным в Главное заводское правление Нижнетагильских заводов и за «сноровку и гибкость ума» был отправлен «в обучение грамоте и железному делу» в Москву. Дальнейшая его карьера развивалась стремительно, и в 1858 году «за отлично-усердную и полезную службу приказчик Яким Колногоров награждён господами владельцами отпускной от заводов вместе с семьёй». «Отпуск» от заводов вовсе не означал увольнения с заводов, и Яким Семёнович получил повышение: сначала он уехал старшим приказчиком на Выксунские заводы Демидовых в Нижегородскую губернию, а затем на Нижне-Салдинский завод управляющим. Там он познакомился с отставным генерал-майором, известным горным деятелем и металлургом Владимиром Карловичем Рашетом. Жена Рашета — Екатерина Петровна, урождённая княжна Максутова, — в ту пору занималась домашним обучением своей дочери Анны. Она же взялась за воспитание дочери Колногорова, Марии. К девочкам приставили прислугу, выписали хороших учителей из Петербурга и отдельно учителя музыки, который обожал Бетховена, знал Шуберта и учил девочек игре на фортепиано и пению. Впоследствии дочь Рашета, Анна Владимировна, вышла замуж за главного лесничего Уральских горных заводов Николая Глебовича Мальгина, а Мария Колногорова познакомилась с молодым инженером Николаем Алексеевым, с которым в скором времени обвенчалась.

Мария Якимовна Алексеева (Колногорова) (фото неизв. автора, 1877 г. / общественное достояние)

Но после рождения детей отношения Николая Алексеева с супругой разладились. В одном из писем к университетскому приятелю Алексеев писал: «Я уже изрядно пожалел и продолжаю жалеть о том, что связал свою жизнь с этой кержачкой. Она неумна, некрасива, и мне стыдно с ней выходить в люди».

Оставшись без супружеской ласки, Мария Якимовна сразу обратила внимание на молодого учителя своих детей, и вскоре между ними завязались близкие отношения. Кроме того, молодую женщину заинтересовали рукописи Дмитрия Мамина, она настаивала на том, что он ни в коем случае не должен зарывать свой литературный талант в землю. В скором времени Алексеев узнал об измене жены и устроил скандал, а после того, как Мария заявила о намерении развестись с ним, и вовсе вызвал будущего «певца Урала» на дуэль. Опасаясь за жизнь возлюбленного, Мария Якимовна отвезла его в Нижний Тагил к отцу, который к тому времени уже вышел в отставку и занялся коммерцией, выполняя подряды для демидовских заводов. В феврале 1878 года Дмитрий Наркисович оказался в Нижнем Тагиле, в доме Якима Колногорова на Большерудянской улице (Кирова, 37). Чтобы не быть обузой для отца своей возлюбленной, Мамин вызвался давать частные уроки. Спустя полтора месяца Мария завершила связанные с разводом дела и вместе с сыновьями приехала в Нижний Тагил. Вскоре было решено, что Дмитрий и Мария с детьми уедут в Екатеринбург, чтобы не дискредитировать Якима Семёновича.

Д. Н. Мамин-Сибиряк с учениками (фото неизв. автора, 1884 г. / общественное достояние)

В Екатеринбурге Дмитрий Мамин стал зарабатывать частными уроками и написанием статей и заметок для местных газет. Мария всеми силами поддерживала литературные начинания супруга, предлагая его рассказы и очерки различным издателям. И вскоре Дмитрию Наркисовичу начали поступать заказы. Его очерки и рассказы о жизни уральской глубинки, критические статьи на темы театрального искусства стали пользоваться большим успехом. В Екатеринбурге из-под пера писателя вышли его лучшие произведения: романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и «Дикое счастье», очерки «От Урала до Москвы» и большинство рассказов, вошедших в сборник «Уральские рассказы». На гонорары от своих рассказов и романов Мамин купил в Екатеринбурге два дома: один для себя и своей семьи, другой для своей матери Анны Семёновны, сестры Лизы и старшего брата Николая. Оба дома сохранились до наших дней

В Нижний Тагил Дмитрий Наркисович приезжал неоднократно. Но останавливался не в бывшем доме Колногоровых (после смерти Якима Семёновича дом был продан купцу Шестакову), а в домах семьи Шориных на Верхней Ерзовке (Комсомольская, 5 и 9).

Дом семьи Д. П. Шорина на ул. Комсомольской, 5 (фото И. А. Орлова, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal/466/560/fotonizhniy_tagil_ul_komsomolyskaya_5_dom_dmpetrovicha_shorina_v_kotorom_ostanavlivalsya_dnmamin-sibiryak-51-57645956.jpg) Дом Феоктисты Шориной на ул. Комсомольской, 9 (фото И. А. Орлова, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal/466/558/foto_nizhniy_tagilul_komsomolyskaya_byvsh_werhnyaya_erzovka_dom_feoktisty_danilovny_shorinoy_gde_chasto_byval_dnmamin-sibiryak-45-57645728.jpg)

После Великой Отечественной войны, в 1949-м, в одном из этих домов хотели открыть музей Мамина-Сибиряка, но в домах ещё жили люди. Решение вопроса перенесли и вернулись к нему только 10 лет спустя. В 1959 году в Висиме, в доме, где родился и вырос писатель, а после 1919 года находилась сельская библиотека, группой энтузиастов-висимчан был создан «народный музей» писателя. На этом жители Висима не остановились: они вышли с инициативой создания в посёлке полноценного музея Мамина-Сибиряка, и не простого, а литературно-краеведческого. За помощью обратились в отдел культуры облисполкома, и в июне 1959 года на Пятой Маминской конференции, прошедшей в Нижнем Тагиле, было озвучено решение о создании музея писателя в Висиме. Поэтому, когда пришла пора застраивать улицу Комсомольскую, дома Шориных пустили на слом.

В июле 1962 года близ родительского дома Дмитрия Наркисовича был открыт памятник писателю, а в 1979-м в самом доме заработал литературно-мемориальный музей Мамина-Сибиряка, ставший филиалом Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

Открытие памятника Д. Н. Мамину-Сибиряку в Висиме (фото неизв. автора, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/novaja-galereja//i-3.jpg)

В мемориальной части музея посетителям показывают кухню, кабинет отца писателя, гостиную и детскую комнаты, интерьеры которых воссозданы по воспоминаниям писателя. Что же касается литературной части экспозиции, она посвящена произведениям Мамина-Сибиряка уральского периода: роману «Горное гнездо», очеркам «Старая Пермь», «От Урала до Москвы», «Бойцы».

Музей в Висиме был включён в туристические маршруты Свердловской области.

Тагильские деятели искусств не раз предлагали увековечить память о писателе в нашем городе. Неоднократно предлагалось вернуть улице Кирова имя Мамина-Сибиряка, установить памятник Дмитрию Наркисовичу, создать тематический сквер по произведениям «певца Урала». И каждый раз у городских властей находились причины отказать инициаторам: улица Мамина-Сибиряка уже есть в Нижнем Тагиле, подходящего места для памятника писателю в городе нет, а тематический сквер не предусмотрен Генпланом развития города.

Даже когда речь зашла о присвоении Нижнетагильскому драмтеатру имени Мамина-Сибиряка, в облисполкоме спросили: «А разве вы ставите спектакли по его произведениям?» Тогда главный режиссёр театра Борис Гронский поставил пьесу Мамина-Сибиряка «Золотопромышленники». Только после того, как на спектакль появились положительные рецензии, чиновники от культуры дали согласие на присвоение имени писателя театру. Это случилось в 1963 году. Проще складывалась история городского литературного конкурса «Серая Шейка», посвящённого Дмитрию Наркисовичу. Конкурс проводится с 2006 года. Был шанс появиться и тематическому скверу, когда глава города Сергей Носов задумал реконструкцию спуска к набережной и начал спрашивать совета у горожан, что бы они хотели видеть на обновлённом спуске. Но предложение сделать на территории спуска сквер, посвящённый Мамину-Сибиряку и его творчеству, запоздало: мэрия и гордума уже утвердили другой проект.

По-прежнему не решён вопрос о памятнике писателю. Наверное, у каждого тагильского скульптора есть свой проект памятника Мамину-Сибиряку, и даже не один. Но в администрации города справедливо считают, что прежде надо определиться с местом установки памятника и уже потом рассматривать проекты. С местом имеются определённые сложности: в центре города его практически некуда поставить, а воткнуть абы куда — неуместно. Одно время, ещё в советские времена, для памятника Дмитрию Наркисовичу рассматривались Привокзальная площадь и перекрёсток проспектов Мира и Строителей. Но место на Привокзальной площади уже занято стелой «Город трудовой славы», а на пересечении Мира и Строителей недавно поставили каких-то трёх зелёных медведей.

Худ. Дистергефт М. В. В горном гнезде. Портрет писателя Мамина-Сибиряка. 1986 г. (фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/novaja-galereja//Distergeft-Mihail-Vasilevich-Vilgelmovich-V-gornom-gnezde.-

Portret-pisatelja-D.N.Mamina-Sibirjaka.-1986-g.-Nizhnetagilskij-muzej-izobrazitelnyh-iskusstv.jpg)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

— альманах «Тагильский краевед», № 2–16, самиздат (Нижний Тагил);

— Э. Калистрова. Мария Якимовна Алексеева. Неизвестные факты семьи Колногорова // газета «Литературный квартал», № 7, 2007 г. (Екатеринбург);

— Л.А. Чеснова. К роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Омут» // журнал «Урал», № 11, 2002 г. (Екатеринбург);

— С. Евгеньев. Три музы автора «Серой шейки» // газета «Вести», 2007 г. (Ленинградская обл.).