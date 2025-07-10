Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина представила на «Иннопроме» опыт реализации проекта единой социальной карты «Уралочка»

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об опыте реализации проекта единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка» в ходе панельной дискуссии «Карта жителя — экосистема по предоставлению социальных услуг населению», которая состоялась на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2025».

Спикер областного парламента с 2023 года возглавляет координационный совет по внедрению механизма оказания отдельных мер соцподдержки посредством ЕСК. Задача координационного совета — масштабирование проекта и рассмотрение перспективных направлений его реализации.

«Я хочу сказать, что все участники проекта внесли свой вклад в то, чтобы социальная карта развивалась. И мы видим, что с каждым днём держателей “Уралочки” становится больше. В Свердловской области работа по её внедрению началась еще в 2018 году. Проект предусматривает два вида карт — банковскую и нефинансовую. Первым эмитентом банковской карты стал Синара-банк. Сегодня уже восемь банков выпускают нашу социальную карту. А всего выдано 650 тысяч карт. Но я считаю, что нам нужно усиливать эту работу. Мы ставим себе задачу на ближайшее время — миллион держателей социальной карты, и для этого нужно серьёзно поработать. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить разработчиков, руководителей банковской системы и вузов за это взаимодействие, которое позволило нам достичь таких результатов», — сказала Людмила Бабушкина.

Сегодня ЕСК могут оформить жители 94 муниципалитетов области в офисах восьми крупнейших региональных и федеральных банков. Спектр владельцев карты широкий — от студентов до пенсионеров. С помощью ЕСК можно оплачивать товары, услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и спецпредложениями от популярных торговых сетей — партнёров проекта, которых уже свыше 140: от продуктовых магазинов и аптек до учреждений культуры и дополнительного образования.

Держателям ЕСК предоставляются дополнительные привилегии от банков-соэмитентов. Последними актуальными изменениями стали: расширение функционала в части виртуализации ЕСК, создание сервисов подтверждения факта предоставления социальных услуг с использованием карты, привязка личного кабинета ребёнка к родительскому, функционал «Волонтёрство». Посредством карты ЕСК жительницы Свердловской области, родившие до 23 лет, могут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жильё до 500 тысяч рублей, компенсацию расходов на найм жилья во время учёбы в ссузе или в вузе до 15 тысяч рублей в месяц, а также средства на приобретение товаров первой необходимости для новорождённых в размере 50 тысяч рублей. Эти меры поддержки утвердил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.