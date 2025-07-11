Тагильчанин отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за опоздание на рейс

Житель Нижнего Тагила через суд смог добиться компенсации от авиакомпании «Аэрофлот» за задержку рейса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Мужчина приобрёл билеты на рейсы с пересадкой, однако первый рейс был задержан, и пассажир не успел на пересадку. Чтобы добраться до места назначения, он был вынужден приобрести билеты на другой рейс за 26,5 тысячи рублей. Но авиакомпания отказалась в добровольном порядке компенсировать потребителю возникшие убытки.

«За помощью гражданин обратился в Нижнетагильский консультационный пункт, специалист которого помог подготовить исковое заявление. Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что из-за задержки посадки первого рейса у потребителя действительно отсутствовало необходимое время для пересадки», — заявили в Роспотребнадзоре.

В итоге с «Аэрофлота» взыскали 63 тысячи рублей: убытки, возникшие по причине сокращения минимального стыковочного времени, компенсацию морального вреда, затраты на судебные расходы и штраф.

За консультациями и оказанием правовой помощи можно обращаться в Консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по телефонам: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.