Под Нижним Тагилом прокуратура выявила незаконную вырубку деревьев

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об особо охраняемых природных территориях и лесного законодательства на территории муниципального округа Горноуральский.

В рамках патрулирования лесов специалистами в районе посёлка Черноисточинск выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на особо охраняемой природной территории «Государственный ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами».

«В ходе проверки установлено, что рубка лесных насаждений в указанном месте совершена неизвестными лицами весной 2025 года незаконно, вопреки требованиям лесного законодательства Российской Федерации, без получения необходимого разрешения на использование лесных участков (договоров аренды лесных участков, купли-продажи древесины, решений об использовании лесного участка) в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате действий неустановленных лиц лесному фонду РФ причинён ущерб в размере свыше 177 тысяч рублей. Материалы были направлены в полицию Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.