Проспект Ленина — история застройки

Многие тагильчане удивляются, когда узнают, что до начала 1950-х главная улица Нижнего Тагила была преимущественно деревянной и одноэтажной. И это притом, что ещё до войны у города был положительный опыт возведения современных (на тот период), многоэтажных, благоустроенных жилых домов. Это и знаменитые «конструктивистские» пятиэтажки на улице Жуковского, и дома № 4, 6 и 8 на улице Ильича, в Дзержинском районе, и жилой комплекс по улице Ильича, дом 2, и ещё ряд домов, построенных в довоенный период. Конечно, такие здания обходились городской казне дорого, но ведь можно было сначала застроить главную улицу города, благоустроить её, придать ей презентабельный вид.

Здесь надо сказать, что вплоть до 1947 года вопрос о главной улице Нижнего Тагила оставался не решённым. Ещё в 1934 году горисполкомом рассматривались планы застройки центра города, и, в том числе, проект молодого, талантливого и весьма востребованного тогда архитектора Вячеслава Шкварикова, руководителя ленинградской архитектурной мастерской «Ленгорпроекта», который вообще не предусматривал наличие центральной улицы. В качестве центра города предлагалась площадь, где должны были располагаться Дом Советов, городской комитет партии, театр драмы, кинотеатр, мемориальные объекты. От этой площади, в разные части Ленинского района, должны были вести пять равнозначных улиц. Проект Вячеслава Алексеевича очень понравился городским депутатам и партийным чиновникам города и области, но реализовать его мешали нехватка денег и отсутствие строительной техники.

После войны был проведён конкурс на проект планировки центральной части Нижнего Тагила, в котором принимали участие такие известные советские архитекторы, как Пётр Оранский, Владимир Гельфрейх, Михаил Синявский и некоторые другие. По условиям конкурса, расположение центра предусматривалось в районе нынешних Площади Молодёжи (Комсомольской) и Пионерского сквера. Но в начале 1948-го архитекторы «Горстройпроекта» Эсфирь Розенбаум и Борис Штивель выдвинули предложение: перенести центр города выше, с размещением центральной площади на самом высоком участке улицы Ленина, там, где она переходила в Салдинский тракт. В основу их проекта была заложена так называемая «трёхлучевая» схема улиц. И опять же, главными можно было считать все три улицы-луча, они были одинаково насыщены магазинами и объектами соцкультбыта.

Один из проектов детальной планировки Центрального района г. Нижний Тагил

разработанный ИСПТИ Горстройпроект СССР (фото Е. Бахтиной / фрагмент ориг. изображения)

(https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-i-gradostroitelstvo-neoklassitsizmav-promyshlennyh-gorodah-urala-na-primere-goroda-nizhniy-tagil)

Такое решение показалось тогда более удачным и легло в основу всех последующих изменений и доработок. Правда, реализация этого проекта тоже влетала городской казне в копеечку. Победу же в конкурсе одержал проект группы архитекторов «Гипромеза», которой руководил Яков Осипович Свирский — автор зданий Уральского политехникума, Всесоюзного института экспериментальной медицины и ряда других. Проект группы Свирского отправили для согласования по инстанциям, а в городе началась подготовка к застройке центра, руководителями которой были назначены Яков Осипович Свирский и глава управления «Тагилгражданпроект» Иван Алексеевич Комшилов.

Проект Якова Свирского вобрал в себя всё лучшее из конкурсных проектов Гельфрейха, Розенбаум и Штивеля, а также имел ряд собственных решений. Окончательный проект застройки центра города был принят в 1954 году, когда застройка уже активно велась. А в 1955-м работы на возводимых объектах были приостановлены в связи с выходом постановления Совмина и ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Московские чиновники от архитектуры стали требовать срочно внести изменения в проекты домов и план застройки в соответствии с новым постановлением. Но сделать это было уже невозможно: ряд зданий были уже завершены и на них велись отделочные работы.

Яков Осипович Свирский буквально не выезжал из Москвы, доказывая в различных ведомствах невозможность изменения строительства «на ходу». Большую поддержку ему оказывали горком и обком партии в лице их первых секретарей — Виталия Ивановича Довгопола и Андрея Павловича Кириленко (будущего члена Политбюро ЦК и секретаря ЦК КПСС). В результате сторонам всё же удалось достигнуть консенсуса, из проектов жилых зданий были исключены лепнина, фасадные барельефы и другие «пережитки уходящей эпохи», а план застройки центра Ленинского района «похудел» на одну улицу. Изменения были утверждены в 1956 году.

Улица (проспект) Строителей (фото Н. Бурашникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/nizhnij-tagil-1950-e-gg//Stroitelstvo-domov-po-ulice-Privokzalnoj.-1956-57-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg)

Впрочем, проблем у тагильских строителей хватало и без постановлений Совмина. Не хватало современной строительной техники, позволяющей вести высотное строительство, ощущался дефицит некоторых стройматериалов, случались перебои с финансированием. Изначально строительство жилых домов в Ленинском районе планировали закончить к 40-й годовщине Октября, но в 1956 году стало ясно, что уложиться в эти сроки нереально, и эти обязательства срочно пересмотрели. Теперь, все силы строителей были брошены на то, чтобы к юбилейной дате закончить кварталы №№ 25, 26, 33 и 34, а точнее, выходящие на улицу Ленина дома №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 и 60 по чётной стороне, и дома №№ 57, 59, 61, 63, 67 и 69 по нечётной стороне. Позднее, дом № 57 был исключён из перечня обязательств, так как Минжилстрой выявил на нём нарушения. Этот дом и его «брата-близнеца» дом № 1а по улице Строителей, достраивали позже. Однако, и эти, уже скорректированные обязательства, в полном объёме выполнить не удалось.

Строительство жилых домов на улице Ленина (фото С. Фридлянда / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/von_hoffmann/11888770/286437/286437_original.jpg)

Тем не менее, строительный бум в Нижнем Тагиле не остался незамеченным в Москве. В город приезжает известный уже к тому времени фотокорреспондент газеты «Правда» Семён Осипович Фридлянд с редакционным заданием снять тагильские новостройки.

Всего Семён Фридлянд приезжал в Нижний Тагил трижды. Дважды по заданию газеты «Правда» и однажды, будучи заместителем главного редактора и фотокорреспондентом журнала «Огонёк». Кроме съёмки новостроек в Ленинском районе, он делал большой репортаж о работе НТМК и серию снимков города для фотоархива газеты «Уральский рабочий» и отдела пропаганды Свердловского обкома партии. Фотографии, сделанные столичным фотографом в Нижнем Тагиле, долгое время считались утерянными, и стали доступны в 2010 году благодаря наследникам Семёна Осиповича, проживающим сейчас в США.

К началу 1960 года возведение жилых домов на улице Ленина было завершено. Дома, квартала № 33, построенные по проекту свердловского отделения архитектурного бюро «Промстройпроект», стали последними, построенными по проектам эпохи «сталианса». Квартал № 35 (между ул. Октябрьской Революции, Садовой, Ленина и Карла Маркса) достраивался уже позднее, а дом № 62, сданный в 1964 году, строился по стандартам каркасно-панельного домостроения.

Дом № 62, пр. Ленина (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Magazin-Detskij-mir-po-ul.-Lenina.-1965-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2263.jpg)

Большое внимание было уделено озеленению улицы Ленина. Первоначально, по обеим её сторонам было высажено 500 саженцев яблонь-ранеток морозоустойчивых сортов, выращенных в опытном хозяйстве «Горзеленстроя». Ещё 700 саженцев яблонь высадили на внутридворовых участках домов по улице Ленина. К сожалению, до наших дней дожили только единицы из них. Во второй половине 1960-х и начале 1970-х яблони на улицах города стали заменять на липы, рябины и тополя.

В 1967 году улица Ленина пережила первую реконструкцию, в результате которой была немного расширена проезжая часть. Связано это было с необходимость пуска по улице автобусов, а также с общим увеличением потоков автотранспорта. 21 февраля 1967 года решением горисполкома улица Ленина была переименована в проспект Ленина. В те годы проспект Ленина уже всеми воспринимался, как главная улица города.

Ул. Ленина на открытке 1959 г. изд. «Изогиз» (фото Якова Босина / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/4/9/i/49i92l4gkr5ti5rruw.jpg)

Последним зданием, построенным на проспекте Ленина, стал 8-этажный дом быта «Эра».

Спроектировано оно было коллективом филиала института «Свердловскгражданпроект» под руководством будущего главного архитектора Нижнего Тагила Д. С. Попова. Здание совершенно не вписывалось в архитектурный облик главной улицы города, но отвечало веяниям того времени — партия и советское правительство настойчиво требовали повышать уровень бытового обслуживания населения на местах. В здании расположились огромные цехи объединений «Служба бытового обслуживания» (СБО) и «Тагилразнобытпрокат» — цехи по пошиву и ремонту верхней одежды и обуви, фотоцех, центральная часовая мастерская, пункт проката и другие. Районные и сельские мастерские превратились в простые пункты приёма заказов от населения, а все работы выполнялись в «Эре». Ни к чему хорошему такая централизация не привела. Уже через год тагильчане завалили редакцию городской газеты и горисполком жалобами на увеличение сроков ремонта и выполнения заказов. Пришлось пересмотреть концепцию и возвратить в районы города мастерские СБО.

Дом быта «Эра» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/6/l/m/6lmlzl7umcizrq13kd.png)

На этом застройка главной улицы города и закончилась. Все последующие реконструкции проспекта Ленина касались, в основном, расширения проезжей части за счёт тротуаров и газонов, усовершенствования трамвайных путей и уличного освещения.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

- альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1 – 18

- Бунин А.В. «История градостроительного искусства». – Стройиздат, 1979.

- Былинкин, Н. П. «История советской архитектуры» (1917-1954 гг.) изд. 2-е,. - Стройиздат, 1985

- Государственный архив Свердловской области. НТФ, Ф. 69, Ф. 243

- Козлова, Л. И. «Архитектура конструктивизма города Нижнего Тагила» – Архитектон, 2008.

- план развития коммунального хозяйства гор. Тагила, 1933-37 гг.

- проект застройки квартала №2 на «Красном Камне» в Нижнем Тагиле 1939 г.

- стенограммы выступлений на дискуссии в Союзе советских архитекторов «Творческие задачи советской архитектуры и проблема архитектурного наследства»