Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт — брак по расчёту и по любви к Наполеону. Часть 2

После свадебного путешествия по Европе Анатоль привёз молодую жену на свою виллу Сан-Донато. Но Матильде не понравились ни усадьба, ни дворец, ни княжеский титул. «Мой друг, — писала она мужу в Париж спустя полгода совместной жизни. — Заберите меня отсюда! Я лучше буду при вас простой пастушкой, чем без вас княгиней Сан-Донато». Хотя первые два года супруги прожили душа в душу, несмотря на то, что о Матильде в ту пору ходили различные пикантные слухи. Современники отмечали её вольное поведение и тягу к сомнительным приключениям. Однажды Анатолию это высказала его бывшая возлюбленная герцогиня де Дино. На что Демидов ответил: «Мадам, если бы мне не нравилось поведение моей жены, я бы продолжал делать безуспешные предложения вам».

Но стоило Анатолию надолго уехать из Флоренции, как у Матильды завёлся любовник. Им стал голландский граф, а по совместительству скульптор Альфред Эмильен O’Хара фон Нёверкерк. Впервые фон Нёверкерк увидел Матильду в 1843 году в усадьбе Сан-Донато, куда приехал, чтобы познакомиться с коллекцией живописи, собранной Демидовым. Нёверкерк был красавцем и слыл известным на всю Европу ловеласом. Матильда влюбилась и даже не пыталась скрывать эту связь. Последовал ряд громких скандалов, после которых принцесса, прихватив с собой изрядную сумму денег и драгоценности, подаренные мужем, тайно сбежала с любовником в Амстердам. В ответ Анатолий подал заявление о краже и прошение на развод. Матильда была вычеркнута из завещания, лишена всех прав на имущество Демидовых и денежного содержания.

Отголоски европейского скандала дошли и до Нижнетагильского завода. Чтобы досадить жене-изменнице, Анатолий отдаёт «Матильдово предместье» «в дачу» бывшему крепостному, а ныне управляющему технической частью тагильских заводов Фотию Ильичу Швецову, который фактически жил на Меднорудянском руднике в небольшой избе. Здесь Швецов внедрял паровые машины собственной конструкции, занимался благоустройством рудника, наблюдал за добычей руды и малахита. В письме Фотию Ильичу Анатоль писал, что отдаёт участок «в память о многих летах дружбы и в благодарность за всё содеянное на благо заводов и лично моё». Дело в том, что во время учёбы в горной школе в Меце Швецов приглядывал за юным Толей по просьбе Николая Никитича Демидова. Фотий Ильич письменно отчитывался об успеваемости, вёл подсчёт расходов будущего князя Сан-Донато, следил за его поведением. Молодые люди подружились, несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе, и это впоследствии положительно влияло на карьерный рост Швецова.

Судебная тяжба Матильды Бонапарт и Анатолия Демидова закончилась в пользу последнего. Без денег, без прав на недвижимость и состояние бывшего мужа принцесса в отчаянии обратилась за помощью к своим российским родственникам — царской чете Николаю Павловичу и Александре Фёдоровне.

Луи-Эдуард Дюбюф. Портрет Матильды Бонапарт, 1860 г. (общественное достояние)

Николай I недолюбливал Анатолия. А когда царь узнал о том, что Демидов купил титул князя Сан-Донато, то категорически отказался признавать его. «Хочет быть князем? Пусть им остаётся, но только там. Мне своих князей хватает», — заявил самодержец в разговоре с одним из министров своего кабинета. Матильда лично попросила русского царя войти в её положение и вмешаться в сложившуюся ситуацию. Тот потребовал от Демидова письменных объяснений.

«Сия девица оказалась лгуньей и воровкой, была блудлива, в срамных утехах принимала мужчин и женщин, а также удовольствия имела от прочих престранных и богопротивных занятий, описать которые я не имею возможности ввиду своего воспитания», — написал Анатолий царю в своей «объяснительной».

Николай пригласил Анатолия Демидова на аудиенцию. Встреча проходила тет-а-тет и длилась более часа. Александра Фёдоровна позже записала в своём дневнике: «Никс беседовал с А. Д. более часа и опоздал к столу. Но кажется, они расстались друзьями. И слава Богу!» Вскоре Анатолий Николаевич распорядился назначить Матильде денежную «пенсию» в размере около 200 тысяч франков (50 тысяч рублей) в год.

В 1846 году Матильда с Эмильеном фон Нёверкерком переехали в Париж. Принцесса купила дом по адресу улица Кюрсель, дом 10, где вскоре открыла литературный и художественный салон, в котором стал собираться весь цвет Парижа. К слову, Матильда и сама пробовала себя то в прозе, то в поэзии, то в рисовании. На литературном поприще у принцессы не ладилось, зато в живописи успехи были. Некоторые её работы сохранились до наших дней.

Матильда Бонапарт. Портрет графа Нёверкерка, 1857 г. (общественное достояние)

Спустя некоторое время Матильда приобрела резиденцию Сен-Грасьен, где принимала людей своего окружения. У неё любили бывать Гюстав Флобер, Жюль и Эдмон де Гонкуры, Проспер Мериме, Теофиль Готье, русские писатели Иван Тургенев и Владимир Сологуб. Завсегдатаем салона Матильды были герцог Максимилиан Лейхтенбергский — давний друг и собутыльник Анатолия Демидова, а также Луи-Наполеон, приход которого к власти во Франции Анатоль приветствовал в числе первых. Именно в салоне Матильды Наполеон III познакомился со своей будущей женой Евгенией де Монтихо. После женитьбы Наполеона III Матильда имела огромное влияние при дворе наряду с женой своего родного брата Клотильдой Савойской. Эти две дамы на правах родственниц императора заправляли всем высшим светом Второй империи, оттеснив в сторону молодую императрицу Евгению. Кстати, Матильда оказалась причастна к возникновению известного бренда «Картье». В 1853 году она купила у неизвестного ювелира Луи Франсуа Картье три брошки. Украшениями она, как водится, похвасталась в своём салоне, и через неделю в дом Картье прибыла сама императрица Евгения. За три последующих года она заказала и купила у Луи Франсуа более 150 украшений.

Джузеппе де Ниттис. В салоне принцессы Матильды Бонапарт, 1883 г. (общественное достояние)

Любопытно, что в 90-х годах ХХ века появились новые сведения, касающиеся взаимоотношений Анатолия Демидова и принцессы Матильды после развода. Потомок русских эмигрантов первой волны граф Виктор Сергеевич Волков (к сожалению, ныне покойный), изучая семейные архивы Демидовых в Париже, Вене и Риме, обнаружил сведения о том, что Анатолий Демидов и ещё ряд лиц из рода знаменитых заводчиков имели статус почётных гостей салона Матильды. Анатолий подолгу общался с бывшей женой, обсуждал с ней дела, касающиеся как семьи Демидовых, так и бизнеса. Салон был местом негласных встреч Анатолия с политическими деятелями ряда европейских государств, представителями финансовых кругов Франции и Швейцарии и даже лидерами масонских лож. Встречи эти были регулярными и проходили за закрытыми дверями. В то время, пока представители богемы предавались развлечениям, в секретных комнатах салона, возможно, решались важные политические и финансовые вопросы.

Косвенно эти факты подтверждаются и топонимами, появившимися в Нижнетагильском округе после 1845 года: Матильдова дорога, Матильдовы прииски, Матильдова шахта, что указывает на то, что жила бывшая супруга Анатолия Николаевича не только на одну «пенсию».

Принцесса до последнего поддерживала тесные родственные отношения с Авророй Карловной Демидовой и её сыном. Когда после родов умерла первая жена Павла Павловича Демидова, Мария Мещерская, Матильда взяла на себя все хлопоты, связанные с похоронами, окружила новорождённого мальчика заботой и воспитывала его почти десять лет. Не зря Елим Павлович Демидов называл её мамой.

Матильда Бонапарт. Автопортрет, 1860-е гг. (общественное достояние)

Шли годы. В 1870 году умер Анатолий Николаевич Демидов. А год спустя от Матильды сбежал граф фон Нёверкерк. Поначалу принцесса отнеслась к измене любимого мужчины спокойно, но узнав, что Эмильен живёт с молоденькой и красивой простолюдинкой, оскорбилась и отомстила. Нёверкерк, ставший при Наполеоне III главным смотрителем Лувра и директором французских музеев, был с треском изгнан со всех должностей без выходного пособия. Вскоре за Матильдой стал ухаживать богатый поэт и художник Клод Марсель Попелен (1825–1892). В 1873 году они поженились без лишней помпы. Новый супруг принцессы был не очень известен, но зато очень богат.

Один из постоянных посетителей матильдиного салона российский художник Эрнест Липгарт писал об этом в своих воспоминаниях: «После того как принцессу бросил неблагодарный граф Нёверкерк, Попелен стал ухаживать за ней. Делал он это старомодно: с куртуазностью трубадура, даже, подобно своему другу мастеру сонета г-ну де Эредиа, писал сонеты в весьма необычной манере. Очаровательная книжечка, озаглавленная “Октава сонетов”, украшенная заставками его работы, была посвящена принцессе Матильде. И тогда знатная дама уступила настойчивым ухаживаниям певца сонетов и вышла за него замуж, но тайно, чтобы не повредить своей репутации. Это был секрет Полишинеля, который не знал я один. Попелен был защищён pro domo sua: он был богаче принцессы, и никто не мог его упрекнуть в корыстных намерениях».

Матильда была единственным членом семьи Бонапарт, которая осталась во Франции после мая 1886 года, когда Французская Республика выслала принцев прежних правящих династий. В 1885 году, узнав о смерти Павла Павловича Демидова, Матильда вызвалась сопровождать Аврору Карловну Демидову, которая повезла гроб с телом сына в Нижний Тагил, чтобы похоронить в фамильном склепе. Отговорить её от этого путешествия было невозможно — принцесса настояла на своём. Правда, в Петербурге её поездка закончилась: в дороге Матильда простудилась, и врачи отправили её в Париж.

В своих воспоминаниях Елим Павлович Демидов писал о Матильде: «До глубокой старости мама сохраняла свежий ум, подвижность девушки и любовь к выражениям, пусть не всегда приличным в светском обществе, но так горячо любимым в нём. Она продолжала свои опыты в живописи, а потом заинтересовалась фотографией, сразу признав в ней новый вид искусства».

Фотографировалась Матильда часто, не отказывая даже начинающим, неизвестным фотографам. В настоящее время много её фотографий хранятся в музеях Франции и в частных коллекциях.

Матильда Бонапарт (фото неизв. автора, конец XIX в. / общественное достояние)

Умерла Матильда-Летиция-Вильгельмина Бонапарт в Париже 2 января 1904 года в возрасте 83 лет.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам Государственного архива Свердловской Области, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, частного музея Марии Павловны Демидовой-Абамелек-Лазаревой во Флоренции (Италия), Музея Наполеона (Монако), а также Ernest Hebert "Le peintre et la princesse: correspondance entre la princesse Mathilde Bonaparte" (1910), Ferdinand Bac "La Princesse Mathilde" (1928) и В. С. Виргинский "Фотий Ильич Швецов" (1977).