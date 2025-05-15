А вы знали? В XIX веке продукцию Нижнетагильских заводов отправляли в Западную Сибирь речным путём

В 1842 году на складах уральских демидовских заводов скопилось большое количество товаров бытового и сельскохозяйственного назначения: медная и железная посуда, гвозди и скобы, топоры, бороны. Отправить эти товары в европейскую часть России по Чусовой не было возможности — барки были до отказа забиты большими и срочными заказами от казны. Внутренний уральский рынок был переполнен бытовыми товарами, тогда как в городах и сёлах Западной Сибири ощущался их дефицит. Управляющий технической частью Нижнетагильских заводов Фотий Ильич Швецов решил проверить, нет ли возможности отправить эти товары по реке Тагил в реку Туру, а из неё — в Тобол.

Для этого он отправил чертёжника правления Нижнетагильских заводов Александра Бученинова и служащего Исая Рыбакова обследовать реку Тагил, промерить глубины, составить подробное описание притоков, определить опасные для сплава барок места. Мини-экспедиция стартовала 24 июля 1842 года. В тот же день в дневниках Бученинова появились первые записи: «Взяли начало своё от плотины завода вниз по течению реки Тагила, через которую проложен Зелёный мост. Река на этом участке судоходна. Мост Маральский следует разбирать для хода барок. Ниже моста с правой стороны выпала речка Вязовка шириной две сажени. Против речки Вязовки на реке Тагил есть остров. Ниже оного стоит Вогульский мост, который следует также разбирать для хода барок». На следующий день были обследованы и описаны реки Выйка, Лебяжка и Баранча, промерены глубины, отмечены 15 труднопроходимых участков — отмелей и подводных камней.

В течение сорока дней Бученинов и Рыбаков исследовали реку Тагил, и место её впадения в Туру. Было установлено, что длина реки Тагил от плотины Нижнетагильского завода до её устья составляет 190 вёрст, что в засушливую пору глубина реки не превышает двух аршин (полтора метра), а ширина — от 30 до 40 саженей (60–80 метров). Из разговоров с жителями деревень исследователи выяснили, что во время весеннего паводка и в дождливые летние месяцы глубина реки увеличивается до 3–4 метров, а ширина — до ста метров. Сам Фотий Швецов записал на полях отчёта Бученинова, что «со спрудной волной (водой, выпускаемой из заводского пруда — Прим. Ред.) барки проводить наверняка можно и летом».

В мае 1843 года в Верхотурье из села Усть-Тагильское пришёл обоз с товарами Выйского и Нижнетагильского заводов. Хозяин обоза, торговец Иван Замятин, рассказал, что товар до села Усть-Тагильского он доставил по реке на «спрудной заводской воде», чем вызвал интерес у верхотурских купцов. Но две следующие зимы оказались малоснежными, и выпуск спрудной воды не производился.

Летом 1849 года, заступив на должность управляющего демидовскими заводами на Урале, Андрей Николаевич Карамзин решил воспользоваться исследованиями Бученинова и Рыбакова и отправил по реке Тагил два малых дощаника (плоскодонное речное судно длиной около 6 метров) с грузом товаров для Тюменской ярмарки. Каждое судно имело на борту по пять человек команды и перевозило по 120 пудов груза (около 2 тонн). Оба судна благополучно прибыли в Тюмень. Но больше подобные сплавы не проводились.