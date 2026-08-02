О том, как на реке Чусовой в начале XX века за 14 млн бюджетных рублей построили завод, который не работал ни дня и вскоре был заброшен

Многие туристы, сплавляющиеся по реке Чусовой, просят проводников и экскурсоводов сделать остановку в районе реки Сылвицы, чтобы посмотреть на остатки Коноваловского завода. Такая остановка не предусмотрена ни в одном маршруте, однако в прежние годы (1960-е–1970-е) экскурсоводы делали техническую остановку в районе устья Сылвицы, а некоторые даже водили туристов к развалинам Коноваловского завода и остаткам Кушва-Сылвенской узкоколейной железной дороги.

Остатки путепровода Кушва-Сылвенской УЖД (фото Дмитрия Макеева, 2012 г. / с разрешения автора)

По правде говоря, найти место, где находятся развалины Коноваловского завода, непросто. Территория предприятия и деревни Коноваловки, находившейся когда-то рядом, заросли лесом, а насыпи узкоколейки оплыли.

Коноваловский завод появился в начале ХХ века, когда все заводы Гороблагодатского горного округа стали испытывать острую нехватку древесного угля. Тогда правление округа предложило проект, предусматривающий возведение нового завода на правом берегу реки Чусовой, около устья реки Сылвицы. Рядом с заводом планировали разделывать лес, который сплавляли бы по рекам Сылвице и Чусовой с территории Серебрянской лесной дачи. А для доставки леса на заводы округа планировали построить узкоколейную железную дорогу с колеёй 1067 мм. Поиски места для нового завода и лесоперебатывающего терминала начались в 1900 году. Но денег на осуществление этого проекта не было. Тогда управляющий Гороблагодатским округом Левицкий обратился за поддержкой к представителям власти и частного капитала. И первым, кто заинтересовался проектом, стал заместитель министра торговли и промышленности Российской империи, соучредитель Московского банка Александр Иванович Коновалов.

А. И. Коновалов (фотоателье Буллы, 1917 г. / общ. достояние)

Он выделил на строительство завода, лесоперерабатывающего комплекса и узкоколейной железной дороги 14 миллионов рублей бюджетных денег. В 1914 году началось строительство сразу трёх объектов: завода, участка лесопереработки и узкоколейки. На «стройку века» согнали более 1200 рабочих, для которых неподалёку был построен посёлок, названный Коноваловкой. Для строительства завода привлекали и военнопленных —немцев, австрийцев и мадьяр. Металлургический завод, значащийся в проекте как Усть-Сылвицкий, народная молва быстро окрестила Коноваловским. Сам Александр Иванович живо интересовался продвижением проекта. Любитель выделиться среди столичной знати Коновалов закупил для участка лесопереработки современное на тот момент оборудование из Бельгии и Великобритании. Для работы на узкоколейной железной дороге были закуплены американские локомотивы «Baldwin L. W. – Mallet» и бельгийские «Cockerill», которые появились в России в конце XIX века и уже заработали прозвища «мерин» и «крокодил». Мало того, что эти паровозы были сами по себе не дешёвыми, много денег также ушло на их доставку в Россию через нейтральную Швецию (шла Первая мировая война и транспортировка грузов через территорию Германии и её союзников была невозможна).

В 1916 году Усть-Сылвицкий завод попробовали запустить. Но из-за грубых ошибок в проектировке о выходе на проектную мощность не могло быть и речи. На заводе к тому времени были построены и действовали: кузница, столярная мастерская, подсобные помещения, две печи углежжения, электростанция, шорная мастерская, продуктовый магазин, лесопилка, контора завода, телефонная станция, магазин общества потребителей, больница, пожарное депо. Движение по узкоколейке началось в 1917 году, но перевозка грузов осуществлялась лишь между ближайшими станциями. Александр Коновалов, к которому обратился было за помощью управляющий Гороблагодатским округом, курировать проект отказался (он будет арестован в декабре 1917 года и через шесть месяцев уедет в эмиграцию).

В начале 1918 года Советы решили реанимировать завод. Чтобы дать оценку предприятию и определить пути выхода из кризисной ситуации, Совнарком попросил выехать на Урал известного инженера-металлурга и организатора производства Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло.

Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (фото неизв. автора, до 1914 г. / общ. достояние)

На Коноваловский завод Владимир Ефимович выехал вместе с семьёй. Причин тому было несколько. Во-первых, оставлять в Петрограде жену и детей было просто опасно: в городе бушевал красный террор и расстрелять могли только за то, что «выглядишь как буржуй». Во-вторых, он только убедил своих сыновей Николая и Владимира бросить военную службу, и ему было необходимо увлечь их каким-нибудь делом «на пользу Отечеству». Наконец, ему были нужны грамотные помощники. Совнарком выделил в помощь двух молодых парней, которые едва умели читать и писать, и просьба сделать простейший математический расчёт ставила их в тупик. Владимир и Николай согласились помочь отцу, но, как выяснилось позже, своей мечты о военной службе не оставили.

Николай (слева) и Владимир Грум-Гржимайло (фото неизв. автора, 1916 г. / общ. достояние)

Уже через неделю пребывания на Усть-Сылвицком заводе Владимиру Ефимовичу стало ясно: в таком виде предприятие работать не сможет. Его попросили сделать новый проект завода, и он дал согласие. В Коноваловке семье Грум-Гржимайло построили отдельную квартиру, выделили спецодежду на осень и полушубки с валенками на зиму. Но на Урале началась Гражданская война. В Коноваловке наступил продовольственный кризис, народ стал покидать посёлок. Осенью 1918 года чехословаки и колчаковцы овладели посёлками Кын, Бисерть, взяли Кушву и заняли Усть-Сылвицкий завод. Семейство Грум-Гржимайло выехало в Кын, где Николай и Владимир пришли на мобилизационный пункт и вступили в армию Колчака (Владимир будет убит летом 1919 года в боях с красными партизанами под Томском, Николай получит тяжёлое ранение, но выживет). А Владимир Ефимович, Софья Германовна и младшие дети отправились в Алапаевск, где у друзей переждали «смутные времена», пережили голод, стали свидетелями следствия по делу об убийстве членов царской фамилии. Весной 1919 года они выехали в Томск, где Владимир Грум получил звание профессора металлургии и стал преподавать в Томском университете.

В 1920 году Грум-Гржимайло вернулся в Петроград и отчитался перед Совнаркомом о проделанной им работе на Усть-Сылвицком заводе. Его поблагодарили и отправили в Екатеринбург преподавать азы металлургии в Уральском университете. Там он узнал, что перестраивать Коноваловский завод Советы не будут — дорого. К тому же отечественная металлургия массово переходила с древесного угля на каменный, и весь комплекс в Усть-Сылвице перестал быть актуальным.

В 1921 году Коноваловский завод был передан ВРУ (Высокогорскому рудоуправлению), но тагильчанам неработающий завод был не нужен. Через полгода они добились передачи его Гороблагодатскому рудоуправлению. Кушва-Сылвецкая узкоколейка на восемь лет была переведена в «сезонные» — движение по ней осуществлялось лишь летом, а в 1930 году была передана в ведение Кушвинского леспромхоза. До 1971 года по ней перевозили составы с лесом. В 1970-х годах из 115 километров узкоколейки было задействовано всего 70 километров, в 1980-х годах — 45. Полностью движение на ней прекратилось в середине 1990-х годов, а к 2002 году на всём участке дороги были сняты рельсы и металлические мосты, а подвижной состав отправлен в утиль.

Дмитрий Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— А. Л. Пичугин «Тайны Коноваловского завода», журнал «Уральский следопыт» № 7, 2017 г.

— Д. В. Макеев «Кушва. Железная дорога и пос/ Восток», LJ-blog (makeev-dv.livejournal.com/9352), 2012 г.

— О. Грошева «Владимир Грум-Гржимайло» , НТМЗ-ГУ, 2026 г. (WEB).