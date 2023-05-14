«Наше общество должно быть открыто для всех тагильчан, без исключения». История городского клуба краеведов. Часть 2

Судьбы арестованных в 1930-х годах организаторов ТОИМК сложились по-разному. Александр Николаевич Словцов получил восемь лет исправительных лагерей и отбывал наказание в Хабаровском исправительно-трудовом лагере. В 1944 году он освободился и вернулся на Урал. Так как ещё в течение нескольких лет после освобождения он не имел права проживать в крупных городах, ему предложили место сельского учителя в одной из школ Синячихинского района.

Филипп Кириллович Францев бы арестован в 1931 году по «делу контрреволюционной организации инженеров в чёрной металлургии на Урале» и осуждён на пять лет. Однако вскоре приговор пересмотрели на более мягкий — Францева спасло происхождение: по семейному преданию, семью Филиппа Кирилловича кто-то из Демидовых выменял на двух породистых собак у какого-то помещика из Малороссии. Исправительно-трудовые лагеря ему заменили на высылку и отправили в Магнитогорск, где он проработал в местном рудоуправлении простым геологом до самой смерти в 1944 году.

Василий Алексеевич Ляпустин смог избежать ареста, поскольку уехал из Тагила. Дальнейшая его карьера складывалась довольно успешно. В 1925 году он был приглашён в Свердловск, где занялся созданием Окружного кабинета профессиональных заболеваний. В 1927-м был назначен директором Института профзаболеваний и занимал эту должность до 1932 года. Затем работал в научной ассоциации врачей при Совете промышленности ВСНХ. Первым в СССР начал проводить йодную профилактику тиреотоксикоза, разрабатывал проблему медикаментозного лечения больных. В 1935 году Василий Алексеевич основал Институт экспериментальной медицины, где работал до конца жизни. Умер 1 августа 1942 года.

После ликвидации в 1937 году ТОИМК деятельность нижнетагильских краеведов перешла на качественно другой уровень. Уничтожив Тагильское общество изучения местного края, власти вовсе не желали прекращения краеведческой работы ни среди профессионалов, ни среди энтузиастов-любителей. Тагильским краеведам предложили продолжать свои изыскания, но уже в составе профильных секций, которые открыли при городском краеведческом музее. В разное время были созданы и постоянно работали секция садоводов-мичуринцев, художественная секция, кружки краеведов и молодых археологов.



Анна Акимовна Саматова (фото неизв. автора из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/13d/13d91c7f918ddee8f73e68d83d2f648c.jpg)



Краеведческий музей возглавила Анна Акимовна Саматова, которая до этого заведовала отделом природы музея. Директором музея она назначалась дважды: с 1937-го по 1942-й и с 1946-го по 1968 год. Она всячески поддерживала работу секций краеведов-любителей.

О создании в какой-либо форме общественной организации по типу ТОИМК речи не шло. Но интерес к истории Нижнего Тагила у жителей города продолжали поддерживать энтузиасты, среди которых были люди самых разных профессий. В свободное от работы и семьи время они искали и находили в архивах города и области уникальные сведения об истории Тагила или же практически в одиночку проводили масштабные исследования, за которые боялись браться сотрудники музея. Одним из таких краеведов-энтузиастов был главный энергетик Высокогорского рудоуправления Ефим Александрович Кандель.



Ефим Александрович Кандель (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://helenbass-1946.ucoz.net/Zapiski/Kachkanar_Kandel_E.A.jpg)



Ефим Александрович Кандель родился 27 декабря 1911 года в Екатеринбурге в семье инженера. После гражданской войны поступил в Одесский энергетический техникум и в 1931 году с дипломом техника-электромеханика вернулся на Урал, в Нижний Тагил, где поступил в штат Высокогорского рудоуправления (ВРУ) электриком. По окончании Криворожского горнорудного института он был назначен главным энергетиком Высокогорского рудоуправления. Основной темой исследований Канделя были факты, связанные с развитием горнорудной промышленности в Нижнем Тагиле и на Урале. По итогам своих изысканий Ефим Александрович писал статьи, которые публиковались в многотиражке ВРУ и газете «Уральский рабочий». Особенно интересными по сей день остаются его исследования об истории использования паровых землеройных машин на Высокогорском железном руднике.

«В отчётах о работе Нижнетагильских заводов за 1852–1853 годы неоднократно упоминается о некой “землекопной машине”, которая, как следует понимать, была сконструирована и изготовлена в Нижнем Тагиле. Конструктивные описания, равно как и имена авторов её, не отыскиваются. В отчёте за май 1852 года говорится: “Землекопная машина в течение месяца сборкой окончена, но работать не начинала”. В июньском отчёте: “Землекопная машина пущена была в действие, но по случаю ненастного времени, в которое работа на вагонах невозможна, действовала с частыми остановками, почему нельзя было получить настоящего результата о выгодах, приносимых этой машиной”. Машина вырабатывала в сутки до 7 куб. саженей (около 60 куб. метров), заменяя труд 17 людей. Далее в отчётах говорится, что “по сделанному учёту оказалось, что при копке в верхних уступах одной сажени с положением всего ремонта на содержание машины коштуется 1 р. 48 коп., тогда как та же сажень при обычных работах — 2 р. 50 коп.”. В силу наступивших холодов землекопная машина остановлена. В мае следующего, 1853 года она вновь была собрана, но в работу не пущена по случаю поправки рельсовой дороги», — пишет он в одном из своих очерков.



Паровой экскаватор на ВЖР (фото неизв. автора начала ХХ в. / общ. достояние)



Кроме того, Ефим Александрович выяснил, что в 50-х годах XIX века Анатолий Демидов приобрёл для своих уральских рудников четыре американских паровых экскаватора, которые освободились по окончании строительства Царскосельской и Варшаво-Венской железных дорог и оставались совершенно невостребованными. Продолжая поиски информации об этих машинах, Кандель собрал коллекцию снимков паровых экскаваторов, которые работали на Урале: от российского «Путиловца» до американского Marion.

Почти 55 лет отдал изучению родного края другой энтузиаст — Александр Федулович Кожевников (1894–1981). Его краеведческие очерки рассказывали тагильчанам об истории городских улиц, о Народном театре, что работал когда-то на Вые, о тагильских церквях и часовнях. Выйдя на пенсию, он поставил перед собой задачу запечатлеть на фото весь Нижний Тагил. Новостройки меняли исторический облик города, и Александр Кожевников стремился оставить для потомков как можно больше фотоизображений старого города. Всего Кожевников передал Нижнетагильскому краеведческому музею 25 фотоальбомов и более 700 фотографий. Ещё столько же фотоизображений тагильских улиц и памятных мест остались на негативах.



Фотоколлаж автора / сканы из альманаха «Тагильский краевед» № 1–16



Нельзя не вспомнить и Тимофея Григорьевича Кина (Криворучкина), который тщательно собирал и систематизировал всю информацию о предреволюционном и революционном Тагиле, материалы о гражданской войне на Урале, восстанавливал биографии тагильских революционеров и первых командиров РККА.

Городские власти не упускали случая похвалиться перед вышестоящими инстанциями достижениями тагильских краеведов, но как только речь заходила о создании в городе общественного объединения краеведов, категорически отказывались от этого. Положение несколько изменилось после визита в Нижний Тагил известного советского писателя и литературоведа Ираклия Луарсабовича Андроникова, приехавшего в наш город для того, чтобы познакомиться с историей находки писем семьи Карамзиных. Он встретился с работниками музея и тагильскими краеведами, изучавшими письма на месте, а также с большим интересом осмотрел музейные экспозиции и поработал с книгами и документами в краеведческой библиотеке.

Поездка в Нижний Тагил произвела на Ираклия Андроникова большое впечатление, и он в своих статьях и выступлениях неоднократно поднимал вопрос об острой необходимости создания в СССР историко-краеведческой общественной организации. В конце концов в 1965 году в стране была учреждена общественная организация ВООПиК — Всесоюзное общество охраны памятников и культуры, а свердловские облисполком и обком КПСС первыми получили разнарядку сверху на создание отделений общества в городах области.

Надо сказать, что ВООПиК была далеко не формальной организацией. При непосредственном участии общества создавались музей «Спасское-Лутовиново», музеи деревянного зодчества в Пермской области, Архангельске, Новгороде, Суздале, восстанавливались культовые здания Русской православной церкви, реставрировались многие памятники истории, благоустраивались воинские захоронения. В 1980-м ВООПиК учредило свой печатный орган — альманах «Памятники Отечества». К середине 1980-х в рядах общества состояло уже более 10 миллионов членов. Появилось отделение ВООПиК и в Нижнем Тагиле, вокруг него стали собираться тагильские краеведы и люди, которые просто интересовались историей родного края.

В апреле 1985 года в здании горкома ВЛКСМ состоялась лекция, посвящённая охране памятников архитектуры Нижнего Тагила. С докладом выступала преподаватель кафедры истории НТГПИ кандидат исторических наук Татьяна Константиновна Гуськова. Речь шла о памятниках архитектуры, истории их появления и нынешнем состоянии. Лекции такого рода всегда собирали много слушателей самых разных возрастов. По окончании лекции обсуждение продолжилось уже в неформальной обстановке. Тогда-то и была озвучена идея создания в городе клуба краеведов. Осенью того же года инициативная группа тагильских краеведов вышла к городским властям с предложением создать клуб краеведов под эгидой ВООПиК. И весной следующего, 1986 года тагильские краеведы собрались в здании краеведческой библиотеки. Место для заседаний клуба предложила заведующая библиотекой Эмма Николаевна Овечкина. Костяк нового краеведческого объединения составили Татьяна Константиновна Гуськова, Борис Андреевич Шилов, Всеволод Алексеевич Симонов, Иван Абрамович Орлов, Степан Яковлевич Черных, Ирина Григорьевна Белавина, Елена Никитична Епанчинцева, Иван Трофимович Коверда.

Фотоколлаж автора / сканы из альманаха «Тагильский краевед» № 1–16 Фотоколлаж автора / сканы из альманаха «Тагильский краевед» № 1–16 Елена Никитична Епанчинцева (фото неизв. автора из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/03/Ф.42.-Оп.1.-Д.261.-Л.39.3корр-225x300.jpg) Иван Трофимович Коверда (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_03_12.jpg)

24 апреля 1986 года было избрано правление клуба краеведов — совет клуба. Его главой стала Тамара Моисеевна Сырова. Тогда же были определены план работы клуба на предстоящий год, дата и время его первого официального занятия — 13 мая в 18:00.

Тагильский клуб краеведов сразу же включился в исследовательскую и просветительскую работу. Так, уже в 1986 году члены клуба приняли самое активное участие в историко-этнографической экспедиции, организованной сотрудниками краеведческого музея. Также проводились встречи с поэтами и писателями, экскурсии по городу и в другие города Урала, на занятиях клуба заслушивались сообщения-доклады его участников. Членство в клубе краеведов было открытым, на его заседания могли приходить все желающие, и в помещении краеведческой библиотеки было тесно — число собравшихся часто превышало 30 человек. Иногда удавалось провести очередную встречу, что называется, на выезде: например, в помещении Нижних провиантских складов.

Вскоре члены клуба стали передавать результаты своих изысканий в редакции городской газеты и заводских многотиражек, на городское радио. Однако публиковать полностью эти интереснейшие материалы у газет того времени зачастую не было возможности, а время вещания местного радио было ограничено. Тогда в клубе и возникла идея создания собственного альманаха. Для увлечённых энтузиастов, любящих историю родного края, не было ничего невозможного. И хотя изначально идея не нашла поддержки у городских властей, альманах клуба тагильских краеведов всё-таки увидел свет. Издавать его решили самостоятельно в некогда запрещённом, но популярном формате самиздата.

Инициатором выпуска рукописного журнала стала Мая Петровна Рыжова, а главным редактором — Тамара Моисеевна Сырова. Финансирование журнала тоже организовала Тамара Моисеевна: всякий раз, приходя на очередное заседание клуба, она ставила на стол стеклянную банку, в которую краеведы скидывались, кто сколько мог. Деньги шли на бумагу, скоросшиватели для обложек, фотореактивы, фотоплёнку. Нашли пишущую машинку, которая определила и формат, и тираж альманаха. Печатали его на листах формата А4, а тираж составлял всего 5 экземпляров: пишущие машинки тех лет за одну заправку могли пропечатать (через копирку) не более пяти листов. И если копировальная бумага была уже не раз использована, текст на последнем экземпляре читался с трудом. Вопрос с иллюстрациями решился просто: фотографии просто вклеивались на листы с текстом.



Скан с самиздатовского экземпляра альманаха / общ. достояние



Первый выпуск альманаха «Тагильский краевед» увидел свет в 1988 году. Оформление взял на себя Виктор Фомченко. Фотографии изготовил Иван Трофимович Коверда. Альманах имел свои выходные данные, а каждый экземпляр был собран в твёрдую папку с тиснением. Появление печатного органа Нижнетагильского клуба краеведов отметили и в местной прессе. В газете «Тагильский рабочий» от 25 августа 1988 года была опубликована статья, посвящённая этому событию.



Скан с PDF-копии альманаха / общ. достояние



Всего самиздатовским способом было выпушено 16 номеров альманаха. Последний выпуск «Тагильского краеведа» набирался уже на компьютере.

В июле 1992 года состоялось издание первого типографского альманаха «Тагильский краевед». На журнал обратили внимание и городские власти (решение Горисполкома от 13.06.1991 «О подготовке к изданию альманаха “Тагильский краевед” к 270-летию Н. Тагила»), а НТМК, ВРУ, УВЗ и трест «Тагиллес» проспонсировали выпуск альманаха. Книжка размером чуть больше in-quatro представляла собой сборник самых интересных материалов, опубликованных в альманахе за период с 1988 по 1992 год. Большая часть тиража распространялась по библиотекам, учебным заведениям и через отделения Всесоюзного общества книголюбов. Остатки (альманах вышел в количестве 10 тысяч экземпляров) передали на реализацию в розничную сеть, и тагильчане смели журнал с прилавков буквально за день.



Одна из обложек книжки «Тагильский краевед» (скан / изд. типографии Свердуприздата, без ISBN / ISSN, 1992 г.)



Окончание следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16.