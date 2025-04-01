В Нижнем Тагиле родители за первые часы работы электронной записи в первые классы подали более 1,8 тысячи заявлений

В Свердловской области на портале Госуслуги стартовала электронная запись детей в первые классы. К 8 часам утра 1 апреля родителями было подано более 30 тысяч заявлений, сообщает департамент информационной политики региона. Из них свыше 1,8 тысячи поступило из Нижнего Тагила. В Екатеринбурге зарегистрировано более 16 тысяч заявлений, в Первоуральске — 962. В первые две минуты на портале Госуслуги было обработано 6,1 тысячи заявок, а средняя скорость составила 50 заявлений в секунду. В пиковые моменты — до 75 заявлений в секунду. При этом 6% заявок оказались повторными, так как родители несколько раз отправляли анкеты на одного и того же ребенка.

«Сегодня стартовала первая волна подачи заявлений в первый класс. Она продлится до 30 июня. Мы ожидаем, что в предстоящем учебном году за школьные парты сядут порядка 55 тысяч первоклашек. Конечно, родителям волнительно проходить через процедуру записи детей в школу, но ежегодно алгоритм направления данных через портал Госуслуг совершенствуется. К тому же накануне специалисты Минобразования и Минцифры провели ряд тренировочных мероприятий по работе электронных сервисов. Это позволило минимизировать внештатные ситуации», —сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Проверить статус зарегистрированных заявлений о зачислении в первые классы образовательных учреждений можно на сайте министерства образования Свердловской области, информация обновляется в режиме реального времени.

«Всего в учебном году 2025/2026 порядка тысячи свердловских школ будут готовы принять юных свердловчан. Кроме того, в новом учебном году в Свердловской области планируется завершить строительство трёх школ и реконструкцию ещё одной, что позволит дополнительно создать свыше трёх тысяч учебных мест», — сообщается на информационном портале Свердловской области.