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В этот день, 1 апреля 2012 года. Мэр Нижнего Тагила Исаева заявила, что не собирается досрочно уходить в отставку, автовладельцы решили выйти на акцию протеста против плохого состояния городских дорог

01.04.2025 10:08
В этот день, 1 апреля 2012 года. Мэр Нижнего Тагила Исаева заявила, что не собирается досрочно уходить в отставку, автовладельцы решили выйти на акцию протеста против плохого состояния городских дорог

Областная избирательная комиссия обнародовала предварительную дату выборов главы администрации Нижнего Тагила —14 октября. Тем временем мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева, разговоры о досрочной отставке которой активно велись не только в городе, но и в области, ещё раз заявила СМИ, что не собирается досрочно покидать пост главы города. 

«Меня избрал народ, и я обязана работать и решать вопросы, которые ставят передо мной жители города. Нижний Тагил готовится к своему 290-летию, предстоит масса интересных мероприятий, ожидается приезд большой группы гостей. Хочу создать людям праздник. Кроме того, планирую до окончания срока своих полномочий завершить в городе ряд объектов, которые курирую лично. Подавать в отставку я не собираюсь. Механизм отставки прописан в федеральных законах и Уставе города Нижнего Тагила. Нарушать эти законы никому не позволено», — заявила мэр.  

СМИ сообщили, что тагильские автовладельцы готовятся провести у здания администрации города акцию протеста с целью привлечения внимания чиновников к плачевному состоянию тагильских дорог.

1 апреля на лыжной базе «Спартак» состоялся открытый чемпионат города среди ветеранов по лыжным гонкам. В нём приняли участие 130 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, Невьянска и Верхней Пышмы. Участники соревновались в 18 возрастных группах на дистанциях 15, 22 и 30 километров.  Победители забегов получили ценные призы, а занявшие 2-е и 3-е места — сувениры и грамоты.

Европейский институт телекоммуникационных стандартов перенес голосование по новому стандарту SIM-карт (nano-SIM) на два месяца. Процедуру решили отложить из-за разногласий между производителями смартфонов Apple, Nokia и Motorola, каждый из которых отстаивает свой вариант nano-SIM. 

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»
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