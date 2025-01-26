Улица Красногвардейская. Часть 1

Эта улица, носящая такое «революционное», сугубо советское название, на самом деле является одной из старейших улиц нашего города. Она образовалась вдоль части Старозаводского (или Невьянского) тракта, который долгое время был единственной дорогой, соединяющей демидовские заводы на реках Тагил и Выя с Невьянским заводом — столицей демидовской «железной империи» на Урале. Однако Невьянский тракт сохранил свою значимость и после того, как в 1769 году Невьянский завод вместе с другими предприятиями Прокофия Демидова был продан купцу Савве Яковлеву (Собакину), и после открытия в 1878 году Уральской горнозаводской железной дороги, и в новейшей истории Урала.

С течением времени менялись и внешний вид улицы, и численность её населения. Поначалу здесь не было ничего, кроме заставы, перенесённой сюда из разросшегося заводского посёлка. Затем, в первой половине XIX века, уже за заставой стали появляться дома углежогов и плотогонов. Тогда же здесь появились и первый постоялый двор с трактиром, и первые кузницы. После обнаружения на территории Нижнетагильской «дачи» золота здесь стали селиться старатели. Позднее район, по которому прошла нынешняя улица Красногвардейская, был назван Малой Кушвой (по названию речки, протекающей здесь).

Несмотря на свою «нецентральность», улица Красногвардейская изобилует достопримечательностями. Это и легендарная «Демидовская дача», и городской Дворец пионеров, ставший в начале 1980-х комсомольской ударной стройкой, и знаменитый на всю страну Нижнетагильский пединститут, и первый в Нижнем Тагиле детский дом, открывшийся в 1922 году на территории двух церквей и Скорбященского монастыря, и Нижнетагильский филиал Уральского политеха. Мы начнём знакомство с улицей Красногвардейской с истории двух храмов: церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и находящегося рядом с ней Вознесенского собора.

Церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», или Скорбященская, появилась благодаря купцам Иванам Сергеевым — отцу и сыну. Иван Сергеев старший, заработавший стартовый капитал на заводских подрядах в первой половине XIX века, вложил деньги в небольшую канатную фабрику и несколько продуктовых складов. Дела шли хорошо: Сергеев записался купцом второй гильдии и начал подумывать о расширении бизнеса, но внезапно тяжело заболел и умер. В духовной, оставленной купцом наследникам, в первых строках он просил построить на погосте, где его похоронят, церковь. И в 1864 году, сын Сергеева — тоже Иван, заложил при кладбище на Малой Кушве церковь. Однако храм так и не был достроен. То ли у Сергеева-младшего кончились деньги, то ли причиной остановки строительства была иная уважительная причина, но достраивать кладбищенскую церковь начали только в 1881 году, по инициативе благочинного храмов третьего округа Верхотурского уезда Иоанна Флавианова. Освящение храма состоялось в 1883 году. А два года спустя приехавший на Урал из Отенского монастыря Новгородской земли настоятель отец Израиль поставил неподалёку от храма крест и укрепил его камнями, привезёнными из Иерусалима. Тогда же вблизи Скорбященской церкви и креста появилось поселение, где обосновались 14 вдов и девиц, решивших посвятить себя монашеству. Идея создания в Нижнетагильском заводе женской монашеской общины возникла ещё в 70-х годах XIX века. Инициатором её основания была крестьянская вдова Мария Васильевна Невзорова, к которой постепенно присоединись и другие подвижницы.

Вскоре Павел Павлович Демидов выделил две десятины земли под будущую женскую богадельню, а некоторое время спустя её благословил епископ Пермский Ефрем (Рязанов). 4 апреля 1902 года, указом Святейшего синода богадельня была преобразована в женскую общину, а через два с половиной года община получила статус монастыря.

Скорбященский женский монастырь (фото нач. ХХ в. / общ. достояние)

Первой настоятельницей Скорбященского монастыря в сентябре 1904 года стала игуменья Мария — в миру Феозва Константиновна Крузе. Она родилась в 1857 году в Перми в семье портного. После смерти матери и до достижения 12 лет воспитывалась в Пермском приюте, а после смерти отца — в семье старшей сестры Марии Константиновны Кожевниковой. Позднее Мария Кожевникова переехала в Нижнетагильский завод, и Феозва Константиновна последовала за ней. В Скорбященскую богадельню будущая настоятельница поступила в сентябре 1885 года и довольно скоро, благодаря своим незаурядным организаторским способностям, встала во главе её. В течение 17 лет она являлась регентом, 4 июля 1902 года она была официально назначена начальницей Скорбященской женской общины, а через полтора года после пострига в монахини — настоятельницей монастыря. 15 августа 1909 года возведена в сан игуменьи.

Игуменья Мария (Феозва Константиновна Крузе) (фото 1909 г. / общ достояние)

После закрытия монастыря в 1922 году Феозва Константиновна жила в Нижнем Тагиле на съёмных квартирах, поддерживала связь с бывшими монахинями. В 1930 году была лишена избирательных прав, а в 1932 году арестована по обвинению, предусмотренному статьёй 58-10 УК РСФСР. Предварительное заключение она отбывала в Ирбите. 20 мая 1932 года дело в её отношении было прекращено «в силу болезненного состояния». Дальнейшая судьба первой настоятельницы Скорбященского женского монастыря неизвестна. По одной из версий, она умерла в тюрьме во время следствия (не подтверждено документально), по другой — некоторое время проживала в Ирбите и уехала оттуда в неизвестном направлении.

Лучшие годы Скорбященского монастыря пришлись на первые полтора десятка лет ХХ века. Вот что писали о нём «Екатеринбургские епархиальные ведомости» в 1910 году: «Нижнетагильский женский Скорбященский монастырь состоит под управлением игуменьи Марии. В нем три монахини, семь послушниц и сестёр 101 человек. Из них несут послушание: 30 сестёр в белошвейной мастерской, шесть — в живописной, трое — в переплётной, восемь — в цветочной, пять — в портняжной, трое — в чеботарной, две — в чулочной, три — в ткальной, шесть — в одеяльной и ещё шесть сестёр неустанно несут чтение псалтыря. Остальные заняты хозяйственными работами. Летом, кроме занятия полевыми работами, сёстры занимаются выделкой кирпича, ежегодно вырабатывая его до 300 тыс. шт. Земли при монастыре числится: усадебной 7 десятин, сенокосной 16 десятин, пахотной 20 десятин и арендуемой для кирпичного производства 20 десятин. Доходы монастыря за текущий год составили: за чтение псалтыря по умершим — 1390 р. 7 коп., от рукодельных работ — 1747 р. 4 коп., от продажи кирпича — 691р. 50 коп., от продажи молочных продуктов, сена и скота — 380 руб. 5 коп., от продажи просфор 128 руб.63 коп., за места для могил и за катафалк 659 р. 55 коп., пожертвований 655 руб. и процентов с капитала 305 руб. 40 коп. Постройки монастыря состоят, не считая разных хозяйственных, из восьми жилых зданий, из них: два каменных, одно полукаменное и пять деревянных. Один из этих домов — каменный, двухэтажный, находится вне монастырской ограды. В нём помещается церковно-приходская школа (в нижнем этаже) и квартира монастырского священника».

Не оставляло монастырь без внимания и тагильское купечество. Так, в 1898 году на средства тагильского купца Железнова рядом с монастырём было построено двухэтажное каменное здание, где вскоре открылась церковно-приходская школа для девочек-сирот, воспитывавшихся при монастыре. Алексей Анфиногенович Железнов долгое время являлся попечителем Скорбященской школы. В 1901 году он выделил на достройку школы более 360 рублей, а после переезда в Екатеринбург, а затем и в Златоуст, ежегодно жертвовал по 45 рублей серебром на поощрение лучших учениц школы и поддержку учителей. В 1911 году тагильский купец Яков Ефимович Семёнов построил двухэтажное каменное здание для богадельни и монастырской больницы. Здание частично содержалось на средства купца. В годы Первой мировой войны монастырь принял на воспитание 36 девочек-сирот, содержание которых оплачивали тагильские купцы.

Непосредственное участие приняли монахини и в постройке церкви Вознесения Господня, первый камень в основание которой 26 мая 1905 года заложил архиепископ Владимир (Соколовский). Вознесенский храм был построен по проекту выпускника Института гражданских инженеров (Санкт-Петербург),инженера 10-го класса и главного губернского архитектора Емельяна Ивановича Артёмова. Новую церковь построили из кирпича, изготовленного монахинями Скорбященского монастыря. Шесть лет, с 1905 по 1911 год ушло на каменные работы и прокладку подалтарных ходов. В течение двух последующих лет были завершены отделочные работы и роспись храма, и 6 августа 1913 года на все восемь куполов Вознесенской церкви были подняты кресты.

Вознесенская церковь, ставшая впоследствии собором, могла единовременно вместить до полутора тысяч человек и строилась в качестве нового храма Скорбященского монастыря. Большую помощь в строительстве оказало Горное управление заводов Горнозаводского округа.

Вид на территорию Скорбященского монастыря и Вознесенский собор (фото неизв. автора 1916 г. / общ. достояние)

В 1923 году на территории монастыря, закрытого по решению исполкома Нижнетагильского Совета 30 марта, открылся «Детский городок имени 5 годовщины Октябрьской революции», преобразованный позднее в Детский дом № 1. Но прежде, чем это произошло, история Скорбященского монастыря пополнилась ещё одной страницей: в 1919 году на монастырской территории открылся первый в истории Нижнего Тагила исправительно-трудовой лагерь.

Летом 1919 года между городским Советом и монахинями Скорбященского монастыря возник хозяйственный конфликт, и Совет постановил: церкви закрыть, службы прекратить, а монахинь выселить из занимаемых зданий. Все освободившиеся здания и территорию монастыря исполком Горсовета намеревался передать управлению НКВД, которое в то время искало подходящее место для создания и размещения «трудовой коммуны» для беспризорников. Однако при рассмотрении вопроса в губкоме губернские власти приняли неожиданное решение — временно разместить на освободившейся территории «концентрационный трудовой лагерь для перемещаемых лиц». Основной причиной такого решения было то, что в Екатеринбурге к тому времени скопилось большое количество осужденных, которых попросту негде было содержать.

Территорию монастыря огородили, построили помещения для охраны, и 21 ноября того же года лагерь принял первый этап: 425 заключённых, осуждённых «за контрреволюционную деятельность и саботаж и по классовому признаку». Среди «перемещаемых лиц» было 13 священников, 20 дворян, а также полсотни уголовников. Большинство прибывших по этапу были уроженцами Минска, Гродненской и Виленской губерний, были среди заключённых и поляки. Около трети от общего числа составляли уроженцы Пермской губернии. Тагильчан среди них не было. Лагерь находился в прямом подчинении Отдела принудительных работ Екатеринбургского губисполкома, но его снабжение продуктами и топливом было возложено на Нижнетагильский горисполком.

Согласно документам тех лет, условия содержания в лагере были более-менее сносные. На его территории были построены баня, столовая, хлебопекарня, организованы артели по пошиву одежды и изготовлению мебели, слесарная мастерская. Заключённые также работали на разных объектах города. Для них был установлен 8-часовой рабочий день. Кроме того, на каждого заключённого были заведены лицевые счета, куда перечислялось от 1/4 до 1/3 заработанных ими денег. Существенным недостатком лагеря был примитивный фельдшерский пункт и нехватка медикаментов, из-за чего в первый год существования лагеря от болезней умерли около 30 человек.

В марте 1921 года в лагерь прибыл второй этап заключённых, состоявший из осуждённых за участие в антоновском восстании на Тамбовщине и «трудовых дезертиров», половина которых была с Урала.

Сколько просуществовал бы этот лагерь на территории Скорбященского монастыря, неизвестно, но в 922 году в нём началась эпидемия тифа. Вспышку болезни удалось быстро погасить, но в июле того же года в лагерь прибыла комиссия губкома. Санитарное состояние лагеря было признано «опасным для окружающих», и лагерь закрыли. Заключённые были этапированы в другие исправительно-трудовые учреждения губернии, а территорию передали в ведение нижнетагильского горисполкома.

После того, как на территории монастыря появился «Детский городок имени 5 годовщины Октябрьской революции», началось разрушение и перестройка монастырских строений. Сильнее всех пострадал Вознесенский собор, переживший несколько перестроек и крупных пожаров. В результате одного из них купол храма обрушился и проломил собой пол. В начале 1990-х собор был возвращен верующим, тогда же был вновь освящён алтарь, начаты строительно-реставрационные работы. Службы в храме возобновились в 1993 году.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/cache/9-ijunja-1998-goda-Svjatejshij-Sinod-blagoslovil-

otkrytie-v-Nizhnem-Tagile-Skorbjashhenskogo-zhenskogo-monastyrja..jpg-nggid043898-ngg0dyn-0x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg)

(продолжение следует)