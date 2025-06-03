Тагильчанин выплатил 750 тысяч рублей алиментов, чтобы избежать тюрьмы

Сегодня, 3 июня, Тагилстроевский районный суд рассмотрел уголовное дело 36-летнего тагильчанина, который на протяжении нескольких месяцев не выплачивал алименты.

Суд установил, что в период с июля по октябрь 2024 года мужчина, обязанный выплачивать 1/3 своего дохода на содержание двоих несовершеннолетних детей, этого не делал без уважительной причины, несмотря на то, что уже привлекался за это к административной ответственности. В результате неуплаты к январю 2025 года накопился долг около 750 тысяч рублей.

На момент суда мужчина свою вину признал и выплатил задолженность в полном объёме, вследствие чего Тагилстроевский районный суд прекратил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ и освободил его от уголовной ответственности.