В Нижнем Тагиле агрессивный водитель напал на пешеходов с битой

В Нижнем Тагиле агрессивный водитель Mitsubishi напал на пешеходов с битой. Инцидент произошёл 15 мая поздним вечером. Водитель, по словам пострадавших, пытался доказать, что имеет право не пропускать пешеходов на зебре и проехать первым. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Мы прогуливались с девушкой по ВМЗ, осуществляя переход через нерегулируемый пешеходный переход на улице Верхняя Черепанова. Если бы не наша реакция, мужчина бы нас сбил. Несмотря на то, что знаки заблаговременно предупреждают о наличии перехода и предписывают сбавить скорость, летел он довольно быстро. После того как мы отскочили перед его машиной, я у него поинтересовался: “Что же ты делаешь? Тут же переход! А если бы на нашем месте были дети или бабушка, у которой не такая быстрая реакция?”. Но, задав этот вопрос, я тут же пожалел. Мужчина оказался агрессивным. После моего вопроса он тут же вылетает на меня из машины, вооруженный железной бейсбольной битой, и начинает угрожать. Глядя на всё это, я очень переживал за свою спутницу. Я видел, что ей стало страшно. Чувство сложилось такое, словно этот товарищ привык всегда именно силой доказывать свою правоту», — сообщил пострадавший.

После мужчина уронил пешехода на землю и избил его. Пострадавший обратился в отделение полиции № 16, написал заявление и зафиксировал побои.

«Участковыми уполномоченными полиции отдела №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои) в отношении гражданина, совершившего противоправные действия. Согласно действующему законодательству, за подобные действия предусмотрено административное наказание. Материалы по данному правонарушению направлены в ГАИ для дальнейшего процессуального реагирования», — сообщили редакции АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».