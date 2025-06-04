В Линейном отделе полиции на станции Нижний Тагил назначен новый начальник

Накануне, 3 мая, начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков представил личному составу Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил назначенного руководителя — подполковника полиции Александра Аполлонова.

Александр Аполлонов — уроженец Нижнего Тагила и выпускник Нижнетагильской специальной средней школы милиции МВД России, после которой поступил на службу в ЛОВД на станции Нижний Тагил.

«Свой путь будущий подполковник полиции начинал с оперуполномоченного уголовного розыска, затем занимал различные должности в подразделении по охране общественного порядка. В 2005 году Александр Алексеевич получил диплом о высшем образовании в Международном юридическом институте по специальности “юрист”, после чего его назначили на должность начальника ОООП ЛОВД на станции Нижний Тагил. На протяжении семи лет квалифицированный руководитель отвечал за охрану общественного порядка на объектах транспорта, входящих в зону оперативного обслуживания ЛОВД на станции Нижний Тагил. Руководство отдела заметило трудолюбие и добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей опытного сотрудника, и в июле 2011 года Александра Аполлонова назначили на должность заместителя начальника полиции линейного отдела. И вот глава УТ МВД России по УрФО доверил опытному офицеру общее руководство Линейным отделом МВД России на станции Нижний Тагил», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.