Прокуратура Нижнего Тагила отстояла интересы матери участника СВО

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверила соблюдение закона о социальной поддержке после обращения матери одного из военнослужащих.

Выяснилось, что сын женщины подписал контракт с Министерством обороны России. Мать обратилась в управление социальной политики с просьбой назначить ей единовременную выплату как члену семьи участника боевых действий.

В результате ей была назначена выплата в размере 20 тысяч рублей, но, согласно региональному законодательству, членам семьи тех, кто заключил контракт в 2024 году, полагается выплата в размере 100 тысяч рублей.

«Отстаивая право заявительницы на получение меры социальной поддержки, прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила обратился в суд с исковым заявлением о признании за матерью участника СВО права на получение единовременной денежной выплаты в сумме 100 тысяч рублей, возложении на управление социальной политики № 21 обязанности доначислить 80 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Прокуратура Тагилстроевского района также восстановила права ещё двух матерей участников СВО. Судебные решения не вступили в законную силу.