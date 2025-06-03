В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадали три человека, включая годовалого ребёнка

Вчера, 2 июня, около 15:45 в Дзержинском районе у дома № 35 по улице Алтайской, произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, включая годовалого ребёнка.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по улице Алтайской в сторону улицы Бобкова. Он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулём которого находилась 59-летняя женщина. В момент столкновения Skoda остановилась перед регулируемым пешеходным переходом на красный сигнал светофора.

В результате аварии 72-летняя пассажирка «Лады» получила ушиб грудной клетки, после осмотра медики отпустили её домой. В иномарке травмы получили 35-летняя женщина и её годовалый сын, находившийся в момент аварии в автокресле, которое спасло ребёнка от тяжёлых травм.

Предполагаемый виновник ДТП, имеющий 43-летний стаж вождения, объяснил, что не успел вовремя затормозить из-за резкой остановки автомобиля впереди. Водитель Skoda имеет стаж вождения 12 лет. На момент аварии оба водителя к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались и были трезвы.

По факту ДТП проводятся проверочные мероприятия, причины и обстоятельства инцидента уточняются.