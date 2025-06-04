В Свердловском областном суде начали рассматривать дело об изнасиловании и убийстве 11-летней тагильчанки 

В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила. Напомним, поздним вечером 30 августа 2024 года, Владимир Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил тагильчанку в свою комнату и изнасиловал её. В ночь на 31 августа мужчина, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил девочку с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв его дверью.

В ходе следствия вскрылось ещё одно преступление. 5 августа 2024 года Владимир Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры.

«Владимир Александров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "в" ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряжённое с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), п. "в" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сопряжённые с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина является вменяемым и в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. Разбирательство проходит в закрытом режиме.

Отец убитой девочки приехал в суд. Он считает, что пожизненное заключение будет справедливым наказанием для Александрова, пишет Е1.

В конце мая Владимир Александров попросил о суде присяжных, но позже передумал.