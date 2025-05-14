Убившего в Нижнем Тагиле 11-летнюю Настю Якину Владимира Александрова обвинили в изнасиловании ещё одной девушки

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому Владимир Александров, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.

«Поздним вечером 30 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату малолетнюю девочку, являвшуюся дочерью малознакомого ему мужчины. После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребёнка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. Затем, в ночь на 31 августа 2024 года злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью. В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры мест происшествий и предметов, обыски, выемки, очные ставки, допросы, проанализированы сведения о соединениях абонентов сотовой связи, характеризующая документация в отношении обвиняемого, потерпевших и ряда свидетелей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СУСК по Свердловской области.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый 5 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привел её в свою комнату, и совершил в отношении неё преступления против половой свободы. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры.

Александрову предъявлено обвинение в совершении преступлений по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), чч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.