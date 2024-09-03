Пропавшая 31 августа 11-летняя Анастасия Якина найдена мёртвой в подвале общежития на Вагонке, где она проживала

Пропавшая 31 августа 11-летняя Анастасия Якина найдена мёртвой в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. В одной из квартир дома силовики нашли следы крови. По словам отца девочки, хозяин квартиры уехал на СВО, его задержали в Москве и везут в Нижний Тагил. Территорию у общежития оцепили. На месте работают следователи.

Напомним, пропавшую в Нижнем Тагиле 11-летнюю Анастасию Якину искали с 31 августа. Девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, после пропажи девочки возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На верхних этажах общежития, где жила девочка, обнаружены улики, которые указывают на криминальный характер безвестного исчезновения ребёнка.

«Сыщики применяют детектор лжи, более известный в народе как полиграф», — пояснил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К поискам пропавшей Насти подключался бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. По словам источника URA.RU, он лично допросил свидетелей, проверил чердаки и заброшенные здания. А также отчитал местных силовиков, которые вели поиски уже четвёртые сутки.

В полиции отрабатывали несколько версий пропажи. Одна из них — суицид. Вторая — пропажа из-за утраты матери, которая скончалась месяц назад. Накануне, 2 сентября, в районе Вагонки был найден мобильный телефон Насти.