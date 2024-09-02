В Нижнем Тагиле потерялась 11-летняя девочка

В Нижнем Тагиле разыскивается 11-летняя Анастасия Якина. Как сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о пропаже дочери обратился отец 31 августа. Он рассказал, что Настя ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время.

«Отделом полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” разыскивается 11-летняя Анастасия Якина. В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного её местонахождения», — сообщают в полиции.

Анастасия Якина ростом около 150 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волнистыми волосами ниже плеч. В день исчезновения на ней были трикотажные штаны тёмно-синего цвета, розовая куртка и чёрные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел девочку, знает о её местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию 02.