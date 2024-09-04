Подозреваемый в убийстве 11-летней тагильчанки был осуждён за изнасилование и амнистирован как участник СВО. Хронология событий трагедии на Вагонке

Накануне, 3 сентября, в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил, в настоящее время предполагаемый преступник задержан. Редакция АН «‎Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.

По информации URA.RU, о пропавшей девочке стало известно 1 сентября. Её отец вернулся домой с ночной смены на «Уралвагонзаводе» и обнаружил, что дочери нет дома. Он обратился в полицию, где рассказал, что Настя отпросилась у него погулять, но в назначенное время не вернулась. Сначала он сам пытался найти девочку: обзванивал подруг и искал у родственников. И только после этого мужчина пришёл за помощью в правоохранительные органы.

К поиску ребёнка подключились спасатели, неравнодушные местные жители и более 100 силовиков. Они осмотрели подвалы, подъезды и колодцы, по всему городу было размещено порядка 200 ориентировок.

«‎Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтёры сразу трёх добровольных отрядов: “Феликс”, “Скорпион” и “ЛизаАлерт”. В поисковых мероприятиях был задействован поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

К поискам пропавшей Насти подключался бывший начальник, а ныне первый замруководителя свердловского СК Анатолий Надбитов. Также девочку искали на школьных линейках, которые прошли в городских школах. Для расширения круга полномочий следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». После этого сотрудники полиции стали применять детектор лжи и проверять камеры видеонаблюдения.

В первый же день поисков около общежития удалось найти телефон Насти. В полиции отрабатывали несколько версий пропажи. Одна из них — девочка испугалась, что папа заругает её из-за потери телефона, поэтому решила не возвращаться домой. Вторая — пропажа из-за утраты матери, которая скончалась месяц назад из-за болезни. Спасатели предполагали, что школьница может находиться на кладбище, на могиле мамы, но её там не оказалось. Ещё одна версия — суицид.

Днём 3 сентября поисковый отряд «ЛизаАлерт» приостановил поиски Насти. Через некоторое время стало известно, что тело девочки было найдено в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала. Как сообщает Ural Mash, труп не могли найти несколько дней из-за того, что подвал был затоплен. Мёртвая школьница находилась там, пока сантехники не откачали воду.

Изначально соседа Якиных никто не подозревал. Зацепку нашёл один из оперативников, приехавших искать девочку.

«‎Он приехал, подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошёл разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрили его, стали по нему работать», — рассказал E1.RU один из местных жителей.

Поскольку мужчина снимал жильё, его мало кто знал и его квартиру в первые дни не проверяли. На записях с камеры видеонаблюдения полицейские увидели, как он вынес из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный мешок. Там и нашли тело девочки. Предварительно, на теле были следы удушья. Кто-то из соседей говорит, что девочка была обёрнута в одеяло.

Подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы, когда он хотел отправиться на спецоперацию. По предварительным данным, мужчина попытался скрыть следы преступления и сбежать от следствия. Кровь нашли и на куртке девочки, она была брошена на улице, сообщает URA.RU.

«‎Следственным комитетом по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье УК “Убийство малолетней”. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным следствия, 11-летняя девочка пропала 30 августа в Нижнем Тагиле. 3 сентября её тело найдено в подвале дома с признаками криминальной смерти. В ходе проведённых следователями и криминалистами Следственного комитета мероприятий совместно с полицейскими установлен ранее судимый местный житель, который проверяется на причастность к убийству ребёнка. Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов города Москвы. Фигурант был доставлен к следователю СКР для допроса и производства иных процессуальных действий. С учётом полученных доказательств будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — сообщает пресс-секретарь СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Выяснилось, что задержанному около 40 лет, родом он из Сибири. Три месяца назад мужчина приехал в Нижний Тагил с СВО, где служил по контракту. Устроился работать на «Уралвагонзавод» и снял комнату в общежитии на улице Юности, в соседнем подъезде от семьи Якиных. Подозреваемый уже был судим и признавался в этом. Однако никто толком не знал, за что именно. По одной версии, ранее он был судим за разбой, по другой — за изнасилование. Но несмотря на это, мнения о задержанном расходятся, кто-то из соседей говорит, что он любил водиться с детворой. Даже построил во дворе песочницу.

«Он вообще нормальный был. К моей дочке очень тянулся, говорил: “Лерочка, какая ты у меня красивая, я так тебя люблю”, обнимал её, постоянно сладости приносил, любил детей. Я знала, что он сидел, но он говорил, что был в колонии за воровство. Вчера на допрос нас вызвали, сказали, что он сидел за насилие», — рассказала Е1.RU соседка потерпевшей семьи.

Подозреваемый

Некоторые считают, что он мог воспользоваться отсутствием отца и заманить Настю к себе.

«30 августа он жарил с компанией во дворе шашлыки, песни пел, танцевал, веселился. Он даже поднимался к отцу Насти, предлагал ему поесть мяса, но тот отказался, сказал, что ему в ночь на смену. То есть сосед знал, что девочка ночью будет дома одна. Он мог воспользоваться этим и задумать что-то плохое», — предположила в разговоре с URA.RU соседка.

Другая соседка добавила, что в тот же вечер, 30-го числа, во дворе дома гуляла и Настя. Она якобы сняла на телефон, как мужчина веселился в компании приятелей. Позже мобильник девочки был найден, в нём сыщики обнаружили эти кадры.

Соседи знали, что подозреваемый недавно вернулся с СВО, якобы был амнистирован указом президента, поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа он объявил, что увольняется без отработки и уезжает на фронт. В СУ СК России по Свердловской области подтвердили информацию, что мужчина был ранее судим за преступления против собственности и половой свободы.

«Я была свидетелем на всех судах и в принципе первой, кто узнал о произошедшем. Это было несколько лет назад, в 2020 году, подруга под утро пошла в магазин и долго не возвращалась. Я ей звонила, телефон был недоступен. Через несколько часов она пришла и рассказала историю о том, как зашла в подъезд, а мужчина сзади попросил придержать ему дверь. Она спокойно его подождала и начала подниматься, лифта нет, а идти на четвёртый этаж. Между первым и вторым этажом он её прижал к стене и заставил идти с ним, она сопротивлялась, но он начал угрожать ножом. Далее он вывел её из подъезда и потащил к себе, а жил он, как оказалось, через дом. Он был пьян, дома были разбросаны бутылки, несколько часов он издевался над девушкой, затем уснул. Девушка пыталась всячески найти выход из этой злосчастной квартиры, нашла его документы, так мы и узнали, что это Владимир. У неё получилось выбраться, нашли его быстро, суд тоже прошёл быстро. Его посадили, если не ошибаюсь, лет на восемь. Я только в новостях сегодня узнала, что он был на СВО и вышел, даже с замазанным лицом его узнала», — рассказала свидетельница по тому делу изданию Газета.ru.

После случившегося возле дома появился стихийный мемориал.

«Я недавно жену похоронил. Теперь дочка… Не знаю, как мне без них жить дальше. Я хочу, чтобы он сдох, но мне не дадут его. Не дадут, просто оградят. Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жёстко», — сказал URA.RU отец Насти.

Уже завтра, 5 сентября, задержанному изберут меру пресечения. Дзержинский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу.