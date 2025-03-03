Обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Владимиру Александрову снова продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, мера пресечения была продлена до 2 июня 2025 года включительно.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.

Отметим, что в сентябре 2024 года мужчину в СИЗО отправил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, замена суда связана с тем, что дело мужчины было передано в Екатеринбург.