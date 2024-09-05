В Нижнем Тагиле суд отправил в СИЗО на два месяца Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной 

Сегодня, 5 сентября, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил в СИЗО 40-летнего Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной. Как рассказали АН «Между строк» в суде, мужчина останется под стражей до 2 ноября.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.

«Следственным комитетом по Свердловской области жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса “Изнасилование малолетней” и “Убийство малолетней”. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома на улице Юности в Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил её убийство. Сокрыв следы преступления, через некоторое время он покинул город, но в дальнейшем был задержан в Москве. На допросе фигурант дал признательные показания по обстоятельствам совершённых преступлений», — сообщает пресс-секретарь СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств. Также обвиняемый проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

Накануне, 4 сентября, обвиняемого привезли на место преступления для проведения следственного эксперимента.