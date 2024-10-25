В СК рассказали, почему дело Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле, передали в Екатеринбург

23 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей по 2 марта 2025 года Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле. Отметим, что 5 сентября мужчину в СИЗО отправил Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, замена суда связана с тем, что дело мужчины было передано в Екатеринбург.

«Не все дела расследуются по месту совершения. Если надо провести большой объём мероприятий или по иным основаниям дело может передаваться в областное Следственное управление. Дело расследуют в отделе полиции № 3 Екатеринбурга», — сказал АН «Между строк» Александр Шульга.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.