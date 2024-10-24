Обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство и продлил срок содержания под стражей по 2 марта 2025 года Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба суда.

«Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Александрова, который, по версии следствия, может быть причастен к совершению особо тяжких преступлений, предусмотренных пп. “в”, “к” ч. 2 ст. 105 (убийство малолетней), п. “б” ч. 4 ст. 131 (изнасилование малолетней) Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановлением суда Владимиру Александрову продлён срок содержания под стражей на 4 месяца, всего до 6 месяцев, то есть по 2 марта 2025 года включительно», — сообщили в суде.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела. 5 сентября Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил в СИЗО 40-летнего Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной. Он был арестован до 2 ноября 2024 года.