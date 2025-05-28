Обвиняемый в изнасиловании и убийстве в Нижнем Тагиле 11-летней девочки Владимир Александров отказался от суда присяжных

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров отказался от суда присяжных. Как сообщает URA.RU со ссылкой на Свердловский областной суд, подсудимый передумал по итогам предварительного слушания. Уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично.

О том, что мужчина попросил о суде присяжных, стало известно 26 мая. Также стало известно, что отец девочки предъявил иск к Владимиру Александрову на сумму 15 млн рублей. По словам источника, близкого к семье, отец рассматривает возможность подачи нового иска с увеличенной суммой требований, сообщает URA.RU.

Напомним, Владимира Александрова задержали в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый 5 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры. Через 25 дней, поздним вечером 30 августа, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату 11-летнюю девочку и изнасиловал её. В ночь на 31 августа Александров, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил девочку с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.