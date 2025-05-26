Обвиняемый в убийстве 11-летней Насти Якиной Владимир Александров в Нижнем Тагиле попросил о суде присяжных

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней жительницы Нижнего Тагила Владимир Александров попросил о суде присяжных. Как сообщает URA.RU, Свердловский областной суд рассмотрит его ходатайство на предварительном судебном заседании, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

Напомним, Владимира Александрова задержали в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый 5 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры. Через 25 дней, поздним вечером 30 августа, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату 11-летнюю девочку и изнасиловал её. В ночь на 31 августа Александров, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил девочку с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.