Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли». В этом выпуске — беседа с автором бестселлера «Перевал Дятлова», писательницей Анной Матвеевой

Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли» (16+). Вы увидите встречи с известными и успешными людьми родом с Урала. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию беседу с известной писательницей Анной Матвеевой, автором бестселлеров «Перевал Дятлова» (16+), «Девять девяностых» (16+), «Завидное чувство Веры Станиной» (16+), переведённых на десятки иностранных языков.

Вышедшая в 2001 году повесть «Перевал Дятлова», основанная на реальных событиях — трагической и загадочной истории гибели свердловских туристов на Северном Урале в 1959 году, вызвала большой интерес публики и многократно переиздавалась.

Финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», а также лауреат целого ряда престижных премий, среди которых: Премия имени Белкина (2001) за повесть «Перевал Дятлова», Премия Lo Stellato (2004) за рассказ «Остров Святой Елены» (16+), Премия Юрия Казакова (2011) за новеллу «Обстоятельство времени» (16+), Премия им. П. Бажова. Автор текста Тотального диктанта — 2024.

Автор и ведущая подкаста — руководитель креативного кластера «Самородок» Екатерина Третьякова.

«Анна Матвеева на момент получения нашего приглашения в Нижний Тагил уже бывала в городе в качестве автора Тотального диктанта. Читающая аудитория её знала, и нам хотелось поговорить по душам безотносительно её роли в просветительской акции. У меня лично были ожидания, связанные с предполагаемыми высокими запросами уже теперь столичного жителя, ведь Анна с некоторых пор постоянно живёт в Москве, много ездит по миру, а на Урале появляется эпизодически, от случая к случаю. Но Анна приняла приглашение и сразу согласилась на участие в видеоподкасте», — рассказывает Екатерина.

По её словам, в процессе предварительной переписки невозможно было не отметить тонкое чувство юмора писательницы, а сама встреча оказалась прекрасным поводом влюбиться в умного, интеллигентного человека.

«Особо хочу отметить книжные рекомендации Анны — они все прямо must-read: будучи не только писателем, но и редактором печатных изданий, она действительно предложила лучшее из неочевидного, но однозначно требующего прочтения вдумчивой аудиторией. Искренность, доброжелательность, открытость — просто счастье иметь такого собеседника», — поделилась Екатерина Третьякова.

Анна Матвеева планирует вернуться осенью в Нижний Тагил с авторской читкой одного из эпизодов второго тома её дилогии «Картинные девушки» (16+).

Напомним, в предыдущем выпуске нашего видеоподкаста состоялась беседа с писателем Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой.