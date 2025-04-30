Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют новый совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли». В первом выпуске — беседа с писателем Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой

Креативный кластер «Самородок» и Агентство новостей «Между строк» представляют новый совместный проект — серию видеоподкастов «Самородки Уральской земли» (16+). Вы увидите встречи с известными и успешными людьми родом с Урала. В первом выпуске мы предлагаем вашему вниманию беседу с писателем Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой.

Алексей Иванов — автор бестселлеров об Урале («Сердце пармы» (18+), «Золото бунта» (18+) и других). По его роману «Географ глобус пропил» (18+) снят одноимённый фильм. Документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» (16+), который спродюсировала Юлия Зайцева, был показан на Первом канале. Автор и ведущая подкаста — руководитель креативного кластера «Самородок» Екатерина Третьякова.

«Серию видеоподкастов “Самородки Уральской земли” мы задумали с целью популяризации креативного предпринимательства у жителей города. Это встречи с успешными профессионалами своего дела, родом с Урала, которые готовы поделиться инсайтами своего творческого пути с широкой аудиторией», — рассказывает Екатерина.

По её словам, перед первым подкастом с известным российским писателем и, возможно, будущим классиком русской литературы, она сильно волновалась, переживала, что сложно будет разговорить интроверта Иванова и его «строгого продюсера» Юлию Зайцеву.

«На первый подкаст с будущим классиком Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой я шла, сильно волнуясь. Казалось, что глубокий интроверт Алексей не скажет мне ни слова, строгий продюсер Юлия не позволит ему говорить лишнее, а я сама не осмелюсь ничего произнести вслух в этой напряженной обстановке. Вот так мы и просидим предполагаемые полчаса записи в полнейшей тишине. К счастью, наши гости оказались очень открытыми и щедрыми на эмоции людьми. Мы вошли в эфир, непринужденно общаясь, там продолжили беседу на заданную тему, а закончили за кадром далеко не сразу. В ходе подкаста мы и поиграли в блиц, и посмотрели стоп-слова, и даже выяснили, что Юлия Зайцева — профессиональный писатель, так как зарабатывает писательским трудом, и не важно, что это писательский труд в первую очередь Иванова», — поделилась Екатерина Третьякова.