На камнедробильном предприятии в районе Кушвы насмерть разбился рабочий

Вечером 30 мая на камнедробильном предприятии в районе города Кушва произошёл несчастный случай – погиб 43-летний рабочий. Как рассказал источник АН «Между строк», мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть.

«В настоящее время все обстоятельства ситуации устанавливаются в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области.