Тагильские автолюбители пожаловались на неудобства из-за нанесения дорожной разметки в час пик

Сегодня утром некоторые тагильские автолюбители столкнулись с не очень приятной ситуацией на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы. Около 9:30 рабочие МКУ «Центр организации дорожного движения» перекрыли дорогу на перекрёстке, нанося разметку на проезжей части.

«Перекрыли сразу обе полосы, и вот как теперь поворачивать с Победы на Пархоменко? Неужели нельзя поочерёдно полосы перекрывать или вообще заниматься такими работами в ночное время, а не в час пик, когда трафик высокий», — пожаловался редакции АН «Между строк» автолюбитель Анатолий.