6 июня, в день рождения Пушкина, в Нижнем Тагиле, в креативном кластере «Самородок», пройдёт первая в истории города Литературная ночь

В Нижнем Тагиле 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в креативном кластере «Самородок» пройдёт первая в истории города Литературная ночь (16+).

В программе мероприятия: квест по произведениям Александра Пушкина, поэтический баттл в стиле кафе «Подвал Бродячей собаки», «настолки» на крыльце кластера, лекция об устройстве домашней библиотеки, читка страшных историй с фонариками, отрывки из спектаклей и кинопоказ.

В «Самородке» обещают, что 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта тагильские любители литературы смогут отметить широко и со вкусом.