В Екатеринбурге выбрали проект памятника режиссёру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге завершился конкурс эскизных проектов памятника кинорежиссёру Алексею Балабанову. По итогам голосования жюри победителем конкурса стал Мейрам Баймуханов, сообщили в администрации города.

Автор проекта изобразил Алексея Балабанова, одиноко сидящего на техническом вагоне трамвая. Скульптуру установят в середине мая 2026 года у Дворца молодёжи (проспект Ленина, 1) — неподалёку от дома, где жил режиссёр, и школы, в которой он учился.

«Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. У его фильмов есть истинно уральский дух. Творческий путь Алексея Балабанова начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. Наш город в то время был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На конкурс заявились 47 участников, представивших 58 работ. В финал вышли 10 авторов.

В состав жюри вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья режиссёра. В том числе продюсер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург.

Решение установить памятник Алексею Балабанову приняли в августе прошлого года на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.

Всероссийскую известность Алексею Балабанову принёс фильм «Брат» (18+), снятый в 1997 году. Сиквел фильма — «Брат 2» (18+) — также был хорошо принят публикой. Всего за время своей творческой карьеры режиссёр снял 21 картину, ряд из них вызвали неоднозначную реакцию и бурные дискуссии в обществе. В числе таких фильмов «Про уродов и людей» (18+), «Война» (18+), «Груз 200» (18+), «Кочегар» (18+), «Морфий» (18+). Последняя картина Балабанова — «Я тоже хочу» (18+) — была снята в 2012 году. Работы Алексея Балабанова были удостоены многочисленных наград различных конкурсов и фестивалей. Был избран членом Европейской киноакадемии.