Историю неблагополучной многодетной семьи из Нижнего Тагила рассказали на федеральном канале

Историю неблагополучной многодетной семьи из Нижнего Тагила рассказали в программе «Человек в праве» (16+) на канале НТВ. Напомним, в двухкомнатной квартире в одном из домов на улице Кутузова проживают трое мальчиков — 17, 9 лет и 8 месяцев, вместе с 40-летней матерью и бабушкой, страдающей деменцией. До 2022 года за порядком в доме следила пенсионерка, но после ухудшения её здоровья ситуация изменилась. В настоящее время в квартире антисанитария, завелись тараканы и клопы, а бытовая техника не работает. Дети уже долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом.

После выхода программы на 40-летнюю мать детей возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход расследования находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

В эфире программы старший сын провёл экскурсию по своей квартире, которую сам называет «бедламом». Он рассказал, что от отчаяния самостоятельно позвонил в детский дом с просьбой приютить его и младших братьев. Там согласились принять его одного, но без остальных мальчиков он отказался уехать.

Во время съёмок в квартиру пришла инспектор ПДН и прокурор Тагилстроевского района Константин Низовцев. Сотрудница полиции отметила, что по сравнению с прошлым состоянием в доме произошли улучшения — раньше ситуация была значительно хуже. Мать детей заявила, что полностью выполняет свои родительские обязанности.