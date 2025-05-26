«Дети уже долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом». В Нижнем Тагиле трое несовершеннолетних проживают в неблагоприятных условиях (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле трое несовершеннолетних детей живут в неблагоприятных условиях из-за горе-матери. Как сообщает «КП-Екатеринбург», в двухкомнатной квартире в одном из домов на улице Кутузова проживают трое мальчиков — 17-ти, 9-ти лет и 8-ми месяцев вместе с 40-летней матерью и бабушкой, страдающей деменцией. До 2022 года за порядком в доме следила пенсионерка, но после ухудшения её здоровья ситуация изменилась. В настоящее время в квартире антисанитария, завелись тараканы и клопы, а бытовая техника не работает.

«Дети уже долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом. Мать часто бывает в нетрезвом состоянии и употребляет запрещённые вещества на деньги с пособий. Старший сын пытался помогать семье: находил подработки, приносил деньги в дом», — рассказывает собеседник редакции.

У всех детей разные отцы, но никто из них не принимает участие в их жизни. Мать официально нигде не трудоустроена, иногда перебивается случайными заработками. По словам старшего сына, раньше она употребляла наркотики прямо при детях. Из-за этого между ними происходили конфликты, и парень вызывал полицию. Порой женщина поднимала на сына руку, после чего он сбегал из дома.

Девятилетний мальчик числится в третьем классе, но редко посещает школу. У него нет необходимых школьных принадлежностей, а одноклассники смеются над ним из-за неопрятного внешнего вида. У детей нет возможности регулярно стирать вещи, так как это возможно делать только вручную.

По словам собеседника редакции, самого младшего ребёнка кормят магазинным молоком, которое из-за сломанного холодильника хранят на подоконнике, и, вероятно, оно портится.

Ранее попытку взять опеку над детьми предпринимала мать подруги старшего сына. Она прошла соответствующие курсы и готовила документы, но получила отказ из-за недостаточной жилплощади.

О неблагоприятной ситуации, по словам собеседника редакции, правоохранители знают с 2022 года, однако активных мер не предпринимали. После очередного обращения органы опеки и инспекторы ПДН побывали в квартире 23 мая, а мать отвезли в отдел полиции для дачи объяснений. По словам 17-летнего мальчика, в настоящее время женщина трезвая, вышла на какую-то подработку, но в целом ситуация не изменилась.

Подросток боится оставлять младших братьев с матерью и настаивает на том, чтобы их всех определили в детский дом.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации оперативный комментарий получить не удалось.